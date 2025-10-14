德國拚重返榮耀／賓士博物館 觀光地標

快訊

經濟日報／ 特派記者王郁倫/德國報導
賓士博物館除創造觀光收入，還有品牌經營及經典車修復目的。記者王郁倫／攝影
賓士博物館除創造觀光收入，還有品牌經營及經典車修復目的。記者王郁倫／攝影

位於德國司徒加特的賓士博物館，陳列超過160輛賓士量產以來車款，是德國知名觀光景點，這棟建築物歸賓士集團旗下「傳承部門」管理，該部門任務不僅是經營觀光景點，靠門票營利，有更宏大的企圖心：塑造品牌、擬定品牌策略，確保品牌純正。

傳承部門不僅經營賓士博物館，更重要的業務是：經典車修復、零件銷售、典藏1,160輛典藏等級汽車，隨賓士享有極佳品牌形象，過去的經典車款也歷久彌新，甚至因收藏者青睞而身價大漲，相關原廠零件販售及維修服務也讓傳承部門成為利潤中心單位，持續對母公司有營收獲利貢獻。

賓士汽車在標準生產結束15年後，傳承部門就會接管所有零組件業務，提供經典車車主買原廠零件的管道，他們是賓士全球最大經典車修復中心，提供出售、鑑定、維修歷史經典車業務。

