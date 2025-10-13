快訊

富爸爸清崎：感謝川普做對「這件事」 讓更多人致富

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特清崎，稱讚川普開放讓401-K退休計畫進行另類投資的決定，讓更多人得以致富。 圖／擷自羅伯特清崎X @theRealKiyosaki
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特清崎，稱讚川普開放讓401-K退休計畫進行另類投資的決定，讓更多人得以致富。 圖／擷自羅伯特清崎X @theRealKiyosaki

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki），13日在社群媒體X上大讚美國總統川普做對了一件事，讓更多人得以致富，那就是開放讓401-K退休計畫進行另類投資，這也是他為何會和川普合著兩本書的原因之一。

他13日發文表示：「我愛川普。我們會一起合著兩本書有許多原因。其中之一是因為那些掌控股市和債市的富有投資銀行員，正透過401-K退休福利計畫壓榨勞動階級。」

「甚至連巴菲特都承認，嬰兒潮世代正陷入困境，當通膨消滅他們401-K計畫的購買力時，數百萬的嬰兒潮世代將無家可歸。」

清崎寫道：「川普總統不只是為中東帶來和平，他開放了401-K去做『另類投資』，包括房地產、債券、真金白銀，以及比特幣及乙太幣等加密資產。」

「雖然這延後了嬰兒潮世代的退休時間....但這也讓像我這樣的『另類投資人』...更加富有...我從未擁有401-K計畫...更別說是共同基金或ETF。」

清崎引用了自己過去在「富爸爸」書中提過的「ESBI 財富四象限」來做解釋。他表示，401-K計畫是設計給四象限中的E人（員工）和S人（專業人士），而他和川普或馬斯克則是屬於B人（企業老闆）和I人（投資人），他們原本就擁有更多樣、更好的資產可以投資。

川普開放讓E人和S人的401-K計畫可進行另類投資的結果就是，更多人將會變得更加富有，未來財富可以更獲保障。

最後，清崎在文末呼籲網友研究各種另類投資的優劣，並決定出哪一種資產最適合自己，並寫道，「感謝川普總統創造了公平的競爭環境，讓更多人可以變得更富有。那就是我們合著兩本書的原因」。

川普 嬰兒潮 爸爸

