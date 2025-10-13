快訊

果粉準備好銀兩！蘋果本周料推三新品 M5晶片首亮相

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
蘋果本周可能推出搭載M5晶片的iPad Pro等三項新產品。本報系資料庫
蘋果繼9月推出iPhone 17產品線、iPhone Air、AirPods Pro 3及新手表後，預料即將再次推出新產品。彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）表示，蘋果本周可能發表三項新產品，分別是搭載M5晶片的iPad Pro、Vision Pro及MacBook Pro，這將是M5晶片首次亮相。

葛曼表示，搭載M5的iPad Pro和Vision Pro已開始量產，距離亮相「近在咫尺」，新MacBook Pro本周也可望問世，但蘋果可能只會推出搭載M5的14吋版，配備M5 Pro及M5 Max晶片的較高階機型可能要等到明年初。蘋果預料將直接在網站上架新產品，不會在自家園區舉行光彩奪目的發表會

M5 Pro和M5 Max明年初才會開始量產，是搭載這兩個晶片的MacBook Pro「遲到」原因。葛曼指出，搭載M4的基本版MacBook Pro在門市已缺貨，但高階機型供貨正常，是蘋果本周可能只會發表基本版14吋MacBook Pro的證據。

展望未來，葛曼預期蘋果明年初也會推出新版iPad Air和入門版iPad、兩部外接顯示器、搭載M5的MacBook Air產品線及iPhone 17e。

