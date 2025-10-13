富爸爸作者清崎：史上最大股災年底前降臨 快轉進「這兩種」資產

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎說，史上最大股災將在今年發生，建議投資白銀與乙太幣。圖片取材自X @FT__Trading
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎說，史上最大股災將在今年發生，建議投資白銀與乙太幣。圖片取材自X @FT__Trading

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎12日在X發文，表示他所預言的史上最大股災將在今年降臨，建議投資人應持有白銀與乙太幣。

他寫道：「提醒大家，我在自身著作『富爸爸教你預見經濟大未來』中所預期的史上最大股災，將在今年發生。」「嬰兒潮世代的退休金將蒸發殆盡，許多人將淪為街友，或住進子女家中的地下室。真令人嘆息。」

他說，他多年來已向願意聆聽的民眾發出警告，不要把錢存在紙上資產，而是投資實質資產；而他多年來也一直提到儲戶是輸家，因為通膨會把儲戶的現金變成垃圾。

他說，多年來他不斷提起，應儲蓄黃金、白銀與比特幣，最近則是乙太幣，「如今我相信，白銀與乙太幣是最棒的，除了可以儲存價值，更重要的是，在業界有實際用途，且價位偏低」。「請研究白銀與乙太幣的優缺點和實用性，並參考支持者與批評者的觀點，再用自身的財務智商去投資。這樣才能提升財商並致富。請保重。」

