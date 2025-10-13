泰國鼻通和彈跳豬商標險遭中國註冊 當局成功攔阻

快訊

中央社／ 曼谷13日專電
泰國明星侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng）。 法新社
泰國「彈跳豬」（Moo Deng）侏儒河馬與知名鼻通品牌「鴻泰」（Hong Thai）在中國、越南遭搶註商標。泰國當局表示，已透過商標監測計畫成功攔阻，保護泰國品牌權益。

泰國動物園的侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）是知名的動物明星與吉祥物，去年亮相時，因為可愛外表和逗趣行為，在全球迅速爆紅，一舉一動都受到全球網友的關注。

泰國「民意報」（Matichon Daily）等媒體報導，自3月到9月，有多個泰國商標在海外註冊時，被泰國當局發現並及時提出異議，而得以成功駁回註冊。這些商標包括「彈跳豬」和知名鼻通品牌「鴻泰」（泰國提神小物）或稱「泰天鵝」。

泰國智慧財產局表示，他們積極推動「商標監測」計畫，透過監控各國智慧財產局的公告期，提早發現可疑申請。一般而言，各國公告期約為60至90天，若無人提出異議，商標即會完成註冊。

為保護泰國企業家的商標權利免受侵犯，當局正監控外國智慧財產局的商標註冊公告流程。

該部門已開始嘗試審查東協國家和中國這些主要貿易夥伴的智慧財產權局的公告。該計畫自2025年3月啟動以來，已有100多個泰國企業參與。

泰國智慧財產局指出，他們成功攔截「彈跳豬」在中國遭註冊，以及「鴻泰」或稱「泰天鵝」鼻通品牌在中國和越南被註冊。

這些行動有效保護了泰國業者的權益，也避免品牌受到重大損失，以「彈跳豬」為例，若商標持有人未能及時發現商標在中國被註冊，並及時提出異議，將在中國市場損失高達3億泰銖的商機。

泰國智慧財產局強調，泰國企業的知識產權，尤其是商標，如在海外遭到侵害，將阻礙泰國商品和服務的出口非常嚴重，不僅泰國品牌所有人在海外無法繼續使用該商標，還可能因假冒商品損害品牌的形象。

此外，相關數據顯示，遭侵權的泰國商標為主要涉及消費品、時尚產品和電子產品。

