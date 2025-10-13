華爾街日報：安全標準鬆散 喬治亞州現代-LG廠工地釀3死

快訊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
現代汽車和LG新能源合資建設的電動車電池廠工地。美聯社
路透社今天引述「華爾街日報」報導，聯邦審查顯示，現代汽車2022年在美國喬治亞州動工興建其造價76億美元的汽車工廠以來，迄今已有3名工人喪生。

報導指出，除了死亡事件外，還有10多名工人受到重傷，原因包括在未使用安全繩索的情況下跌落以及被堆高機壓傷等。

現代汽車（Hyundai Motor）北美分公司發言人透過電子郵件向路透社表示：「我們已進行全面稽核並加強安全監督，也強化了承包商的審查、培訓及問責制度，以確保所有合作夥伴都符合現代的標準和法律要求。」

數十名現任與離職員工受訪時說，工作環境中有許多經驗不足的移民勞工，而安全標準往往相當鬆散，事故頻出。

美國移民當局上個月突襲現代汽車和LG新能源（LG Energy Solution）合資建設的電動車電池廠工地，逮捕數以百計韓國工人，為美國國土安全部史上規模最大的單一地點執法行動。

華爾街日報（Wall Street Journal）指出，受訪者透露，現代汽車並未確保員工接受適當培訓，而安全監管單位對防止工地違規的作為也相當有限。

現代汽車執行長穆尼奧斯（Jose Munoz）說：「我們已立即採取全面行動，以防類似事件再次發生。」他還說，員工的安全優先於生產進度、成本和利潤。

這座位於布來安郡（Bryan County）、距離薩凡納（Savannah）約30英里的電動車與電池工廠目前仍在施工中。

