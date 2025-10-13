印官員稱鴻海承諾在泰米爾納德邦投資18億美元 創造1.4萬個就業機會
印度泰米爾納德邦工業局長拉加（T.R. B. Rajaa）在X平台發文宣布，鴻海（2317）承諾將在當地投資1,500億盧比（約18億美元），並創造1.4萬個工程師在內的高薪就業機會。
拉加發文說，泰米爾納德邦政府旗下投資推廣局將設立全印度頭一個「鴻海專責窗口」，協助加速投資案落實。
拉加發文說，泰米爾納德邦首長史達林（M.K. Stalin）日前會晤鴻海印度負責人吳伯勳，雙方重申對泰米爾納德邦的深厚信任和長期合作。鴻海承諾將在當地推動新階段的高附加價值製造、研發整合及AI導向的先進技術營運。
泰米爾納德邦政府表示，這個專責窗口將確保投資案順利執行，為當地電子與先進製造業再添動能。
