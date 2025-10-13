快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

印官員稱鴻海承諾在泰米爾納德邦投資18億美元 創造1.4萬個就業機會

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
泰米爾納德邦首長史達林（M.K. Stalin）日前會晤鴻海印度負責人吳伯勳。T.R. B. Rajaa X平台
泰米爾納德邦首長史達林（M.K. Stalin）日前會晤鴻海印度負責人吳伯勳。T.R. B. Rajaa X平台

印度泰米爾納德邦工業局長拉加（T.R. B. Rajaa）在X平台發文宣布，鴻海（2317）承諾將在當地投資1,500億盧比（約18億美元），並創造1.4萬個工程師在內的高薪就業機會。

拉加發文說，泰米爾納德邦政府旗下投資推廣局將設立全印度頭一個「鴻海專責窗口」，協助加速投資案落實。

拉加發文說，泰米爾納德邦首長史達林（M.K. Stalin）日前會晤鴻海印度負責人吳伯勳，雙方重申對泰米爾納德邦的深厚信任和長期合作。鴻海承諾將在當地推動新階段的高附加價值製造、研發整合及AI導向的先進技術營運。

泰米爾納德邦政府表示，這個專責窗口將確保投資案順利執行，為當地電子與先進製造業再添動能。

印度 高薪 X

延伸閱讀

i18推次螢幕 鴻海、大立光等蘋鏈眼睛亮了

鴻海展望 大摩、高盛按讚

鴻海9月營收創高 法人看股價後市

鴻海（2317）9月營收創歷史新高！網看好AI加持：沒300說不過去

相關新聞

富爸爸作者清崎：史上最大股災年底前降臨 快轉進「這兩種」資產

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎12日在X發文，表示他所預言的史上最大股災將在今年降臨，建議投資人應持有白銀與乙太...

泰國鼻通和彈跳豬商標險遭中國註冊 當局成功攔阻

泰國「彈跳豬」（Moo Deng）侏儒河馬與知名鼻通品牌「鴻泰」（Hong Thai）在中國、越南遭搶註商標。泰國當局表...

印官員稱鴻海承諾在泰米爾納德邦投資18億美元 創造1.4萬個就業機會

印度泰米爾納德邦工業局長拉加（T.R. B. Rajaa）在X平台發文宣布，鴻海（2317）承諾將在當地投資1,500億...

澳禁兒少用社群媒體 YouTube：立意良善但難保安全

影音串流巨擘YouTube今天警告，澳洲推動禁止兒童使用社群媒體「立意良善」，但無法讓孩子們的線上環境更安全

西方多久能擺脫稀土被鎖喉、如何做 重點一次看

北京9日收緊稀土出口，引發美國總統川普對中國祭出100%關稅報復。分析指中國達成稀土戰略壟斷是國家戰略的成果，美國恐要到...

全球經濟韌性勝預期 美中貿易戰陰霾未除但有AI投資撐場

儘管美國總統川普貿易戰來勢洶洶，全球經濟仍展現比預期更強的韌性。不過，地緣政治動盪和企業信心消沉，仍可能削弱經濟成長動能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。