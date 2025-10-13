全球經濟韌性勝預期 美中貿易戰陰霾未除但有AI投資撐場

儘管美國總統川普貿易戰來勢洶洶，全球經濟仍展現比預期更強的韌性。不過，地緣政治動盪和企業信心消沉，仍可能削弱經濟成長動能。

布魯金斯學會和英國金融時報共同編製的全球經濟復甦追蹤指數（Tiger Index）最新結果顯示，主要已開發國家的實質經濟活動達到近三年來最強水準，縱使全球面臨美國關稅衝擊，整體經濟仍維持穩健。

全球經濟擴張，部分受到企業和家庭提前消費和投資的帶動，趕在美國關稅生效前完成布局。人工智慧（AI）及相關技術的投資熱潮，為美國經濟成長添注額外動能。

華爾街日報公布的調查也顯示，隨著AI投資熱潮推升生產力、關稅風險減弱，美國經濟成長前景轉趨樂觀。從這項在本月初所做的調查可以看見，經濟學家調高了美國經濟成長預測，卻下修就業展望。

造成這種矛盾現象的原因在於，企業面對關稅政策變數和成本上升，對增聘人手仍趨保守，不過投資支出尤其AI相關建設正推動生產力和經濟成長同步上揚。

整體而言，經濟學家平均預估，今年第4季美國GDP年增率將達1.7%，明顯高於7月調查的1%；2026年成長率預料仍可維持在1.9%。

經濟學家上修預測的原因之一在於，關稅雖對經濟造成壓力，但整體不確定性已降低。川普已和日本和歐盟等主要貿易夥伴達成協議，關稅對物價的影響也比先前預期更小。

即使如此，勞動市場仍被視為美國經濟的弱點。經濟學家預估，本季企業每月僅新增約1.5萬個就業機會，低於7月調查時的5萬個。未來四季，月均新增就業數預料為4.9萬人，也較前次調查的7.4萬人明顯減少。

另外，布魯金斯學會資深研究員普拉薩德（Eswar Prasad）警告，全球經濟基礎已出現「裂痕」，包括股市高漲和經濟成長前景所受威脅之間出現脫節。

他說，研究顯示，「全球經濟表面看似穩定，但實際仍不安定；家庭和企業信心受到貿易政策變數、各國政治動盪，以及地緣政治風險的拖累。」

民間企業展現出比預期更強的適應力，因此得以在新的貿易秩序下持續運作。同時，關稅衝擊也小於川普4月宣布「解放日」關稅市場原先擔憂的程度。受惠於股市飆漲，金融環境仍具支撐力。

據國際貨幣基金（IMF）估算，美國貿易加權關稅稅率已從4月的23%降至目前的17.5%。美國第2季GDP對上季年率達3.8%。

普拉薩德說：「金融市場起初曾因美國反覆無常的貿易政策受到驚嚇，但如今已重新展開攻勢。即使成長前景轉弱，全球主要股價指數仍持續創新高。」

他說：「各國決策者應把握這段相對平穩的時期，推動改革並維持政策紀律，在規則為基礎的國際秩序瓦解後、面對更高波動後，強化高波動的韌性。」

研究指出，全球經濟活動雖持續上升，但美國部分指標已出現放緩跡象，中國大陸經濟表現也偏疲弱。

普拉薩德說：「美國經濟擴張正逐漸失去動能，川普政府反覆無常的貿易政策、對移民的強硬態度，以及社會支出削減，正對成長和就業造成衝擊。」

他說：「雖然經濟衰退的可能性仍低，但整體數據掩蓋了製造業疲軟的情況，勞動市場的穩健程度也比幾個月前顯得脆弱。」