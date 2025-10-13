白銀直逼歷史新高 倫敦市場軋空潮加上美中貿易又再緊張

貴金屬周一連袂上漲，隨美中貿易加劇緊張，不僅金價創新高，白銀也隨倫敦出現史無前例的軋空潮而直逼近歷史新高。另一方面，外界擔心白宮可能對其他貴金屬祭出關稅，也推升白金和鈀金價格大漲。

白銀一度上漲1.1%，逼近每英兩51美元；白金和鈀金漲幅都超過2%。黃金價格突破新高每英兩4,060美元，延續周五以來連續八周的漲勢。

今年以來，四大貴金屬漲幅介於50%至80%，帶動整體大宗商品市場走強。黃金的漲勢受到各國央行買盤、ETF部位增加以及聯準會（Fed）降息支撐。美中貿易緊張、Fed獨立性受威脅，以及美國政府關門危機，也持續助長避險需求。

中國大陸周日呼籲華府停止關稅威脅，重返談判，並警告若美方再祭新措施，將採取報復行動。美國總統川普上周五揚言要對陸製貨品再加徵100%關稅，但周末談話中轉趨溫和。

Capital.com分析師羅達（Kyle Rodda）說：「眼看地緣政治和貿易風險對金價的推升作用正逐漸消退，美中緊張又再度升溫。」他說，儘管雙方都表示願意繼續談判，「貿易波動可能暫時沉寂，但永遠不會真正消失，這對金價反而是好事。」

市場仍關注美國政府即將完成的「232條款」調查，範圍涵蓋稀有金屬，包括白銀、白金和鈀金。外界擔心這些金屬也可能納入川普的新關稅名單，使市場供應更為吃緊，也為倫敦自由庫存大量減少後出現的白銀軋空行情埋下伏筆。

市場擔心倫敦市場流動性不足，推動白銀價格直逼芝加哥期貨交易所目前已停用的合約在1980年所創的歷史高點52.50美元。

倫敦白銀相較對於紐約的基準價格，已飆到幾乎前所未見的高位，促使部分交易商包下跨大西洋航班貨艙運送銀條（這種高成本運輸方式通常只用於價值更高的黃金）以賺取倫敦市場的價差。

現貨黃金一度上漲1.1%，至每英兩 4,060.01美元，之後在新加坡上午8時12分報4,028.28美元。白金報每英兩1,630美元，鈀金則約1,445美元。