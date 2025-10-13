本周開盤前 五件國際事不可不知

川普宣布自11月1日起，對大陸加徵100%關稅並祭出關鍵軟體出口管制後，又釋出和中國大陸和解的意願。美股期指和國際油價應聲反彈。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美中呼籲對方克制

川普以含蓄語氣警告，全面貿易戰將對亞洲造成傷害。美國副總統范斯則呼籲大陸「選擇理性之路」。北京方面也為上周的行動辯稱是防禦性措施，要求美方收回威脅，警告若繼續挑釁，將採取報復行動。

美中雙方緊張氣氛稍早緩解，布蘭特原油周一亞洲盤價格反彈至每桶約64美元，扭轉週五重挫3.8%、創8月以來最大跌幅的頹勢；西德州原油則接近每桶60美元。

標普500指數期指也反彈0.9%，日圓早盤走貶，可見「TACO交易」逐漸發酵。比特幣和乙太幣周日收斂部分跌幅，周五加密幣市場蒸發約190億美元資金。美國債市周一休市。

美中貿易戰陰霾再起 美股創4月來最大跌幅 逢低買氣這次發動得了？

美國股市上周五創下4月以來最大單日跌幅，川普揚言大幅調高對中國大陸的關稅，再度引發全球兩大經濟體貿易戰全面開打的疑慮。

川普周五在社群平台Truth Social發文表示，考慮取消和大陸國家主席習近平的會面，並考慮「大幅調高」對大陸貨品加徵關稅。他在美股收盤後又發文表示，將自11月1日起對大陸貨品額外加徵100%的關稅。

標普500指數和那斯達克綜合指數周五分別重挫2.7%和3.6%，創下川普4月宣布對美國貿易夥伴加徵「對等關稅」以來最大單日跌幅。道瓊工業指數也大跌878點，跌1.9%。

晶片股受創尤深，費城半導體指數崩跌6.3%，台積電ADR也大跌6.4%。超微（AMD）和博通（Broadcom）分別重挫7.7%和5.9%。輝達（NVIDIA），亞馬遜、特斯拉跌幅也超過5%，科技巨人市值單日蒸發達7,700億美元。

法國內閣能撑多久？

法國總統馬克宏宣布新內閣成員。隨著國內政治危機升溫，他和總理勒克努面臨組成可運作政府的壓力。極右派國民聯盟領袖雷朋在社群媒體發文表示，將於周一提出不信任案。

美國聯邦政府關門無進展

范斯在接受福斯新聞訪問時表示，美國聯邦政府關門拖得越久，裁員規模就會越大。住房與都市發展部已有數百名員工收到裁員通知。不過，川普表示，儘管政府僵局加深國會的不信任，軍人仍將在10月15日照常領薪。

自民黨可能丟掉執政權 日相選舉推演三劇本

日本公明黨退出自民黨領導的執政聯盟後，接下來日本政局難料。隨著距離日本國會恢復開議、選出新首相只剩不到十天，日本媒體盤點三種可能情境。

日媒報導，公明黨10日退出執政聯盟當天，已造成日本市場振盪，不僅日圓匯率止跌回升，日經225指數期貨也大跌，在三天連假過後，14日開盤時預料將迎來更劇烈的波動。

現在距離國會預訂開議日期只剩不到十天，且在野黨打算共推候選人，各政黨都在忙著確保自家候選人能獲得足夠選票。參眾兩院都將舉行首相指名選舉，但將以眾議院選出的人選為優先。若第一輪投票沒有候選人過半數，前兩高票將進行第二輪決選。