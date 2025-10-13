聽新聞
特斯拉人形機器人 手部卡卡…暫停生產
外媒報導，特斯拉工程團隊考量旗下人形機器人Optimus手部與手臂設計遭遇重大技術瓶頸，無法實現人類靈活操作，決定暫停今年生產數千台Optimus的計畫，集中資源改善機器人設計。
科技媒體The Information披露，開發Optimus的團隊去年就已發現機械手臂靈活度不足的問題，多方嘗試後仍未能解決，因為要打造機器人具備像人類一樣靈巧的手，需要高自由度、精準感知及控制算法，難度遠超普通工業機械手臂。
特斯拉於二○二一年亮相Optimus，原訂今年量產五千台，隨後傳出開發不順而下調至兩千台，如今再傳出因手部問題無法解決，量產計畫已被擱置。惟相關消息並未獲得特斯拉證實。
