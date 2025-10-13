聽新聞
美企財報大戲 兩議題發燒…預期標普500企業獲利成長趨緩

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國上市公司第3季財報季將於本周開鑼，標普500指數成分企業獲利與營收成長預料都將趨緩。投資人不僅密切關注關稅對企業營運的影響，更聚焦於企業龐大的人工智慧（AI）資本支出是否出現回收的訊號。

摩根大通、高盛、花旗銀行及富國銀行14日將公布上季財報，預料投資銀行業務回升將幫助獲利成長，並且為財報季揭開序幕。LSGE彙整的分析師預測顯示，美國企業第3季獲利將比去年同期成長8.8%，彭博經濟學家預估的成長率為7.4%，都低於第1、2季的各超過13%。

LSGE的資料顯示，分析師預估標普500指數成分企業第3季營收將年增5.7%，也低於第2季的6.4%。

美國總統川普雖在4月宣布提高關稅，但一直到8月才實施，關稅可能產生的全面衝擊迄今仍不確定。高盛首席美股策略師柯斯丁表示，由於第3季總體經濟數據偏強，可能意味著標普500指數成分企業的獲利及營收成長，有望超乎預期，而且儘管第3季的關稅逆風強於第2季，企業預料仍能維持獲利率。

由於AI帶動的樂觀氛圍已使美股迭創新高，且今年來已上漲11%，因此投資人對AI資本支出的重視程度可能超過關稅及其他風險。

因此，投資人將更重視本月底之前的大型科技公司財報。跡象顯示科技業正在抽回一部分資本支出，可能衝擊晶片業者、AI相關基礎設施及服務業，且不僅止於美國，還可能影響到亞洲及歐洲的AI相關企業。

分析師指出，一些投資人認為目前股價已經泡沫化，標普500指數成分企業以預估獲利計算的本益比約23倍，遠高於十年平均水準18.7倍，「科技七雄」獲利雖可能「非常火熱」，但投資人擔憂龐大的AI投資能否獲得回報。

多家企業持續對AI砸下鉅資，並敲定AI相關交易，例如超微（AMD）上周宣布與OpenAI達成多年晶片供應協議；軟體銀行也表示同意以54億美元價格買下瑞士艾波比工程集團的機器人業務。

由於美國政府從10月1日起關門，官方經濟數據停擺，本周數據可能繼續延後發布，使投資人更難了解經濟現況，以及聯準會（Fed）的降息行動，因此投資人特別關注企業財測與對營運展望的看法。

