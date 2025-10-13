全球經濟 四大風險浮現

全球經濟與金融市場正面臨政府債務日增、人工智慧（AI）題材泡沫化、美中貿易戰升溫及美國陷入停滯性通膨等四大風險，其中三項風險將是國際貨幣基金（IMF）和世界銀行本周秋季年會的討論重點。

IMF和世銀年會13日在華府揭幕，全球財金首長將聚焦政府債務、AI泡沫疑慮及關稅戰等憂慮。全球債務上半年增加逾21兆美元，達到創新高的近338兆美元，先進和新興經濟體債務都持續快速增加，若長債持有人要求較高的報酬率，將提高政府舉債成本將上升。

此外，AI可望改變一切的巨大潛力，帶動美股標普500指數過去三年持續走多，也引發2000年代初期網路泡沫破裂將重演的恐懼，IMF、英國央行及歐洲央行（ECB）都提醒股市可能突發回檔的風險，聯準會（Fed）主席鮑爾也認為股市「價位高估」。

在標普500指數十大個股中，八檔都屬於AI概念股，總市值約23兆美元。如果AI未滿足日益高漲的期待，可能引發嚴重後果。

同時，儘管川普威脅對陸加徵關稅，使世人焦點放在關稅戰，但中國大陸危機可能不局限於美中貿易戰，因為中國大陸也不斷在台灣海峽周邊軍演，而且北京當局持續發展自家全球供應鏈，並為此找上與美國敵對的國家，包括俄羅斯與北韓，這一切都讓全球投資人持續感到慌亂。

第四個風險是美國陷入停滯性通膨。川普關稅政策已帶動消費者物價上漲，若企業停止吸收額外關稅成本或轉而在國內生產產品，並轉嫁新增的成本，預料將提高物價，但美國就業市場已現疲態，燃起明年經濟將溫和衰退的憂慮，可能導致Fed陷入兩難。