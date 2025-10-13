巴菲特持續加碼五大商社

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

有「股神」美譽的巴菲特所職掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway），在日本五大商社的持股市值近幾周來已超過300億美元，反映日股大漲，且巴菲特顯然還在加碼。

2020年巴菲特在90歲生日那天，首次揭露對五家商社各持股約5%，當時市值約為63億美元，此後這些持股價值迄今已暴增392%，達到310億美元，原因除了這五檔股票同期漲幅介於227%-551%，還有波克夏持續買進，若再算進尚未揭露的加碼部位，總值可能更高。

眾所皆知，巴菲特仍在增持這項已非常成功的投資；最近波克夏證實，對其中兩家商社的持股比率超過10%。

其中一家是三井物產，波克夏9日宣布，截至9月底止，子公司National Indemnity的三井持股達到約2.9億股，持股比率10.1%，是三井最大股東，以10日收盤價計算的市值為71億美元。

三菱商事8月下旬也公布，波克夏持股已從3月的9.7%，增加至10.2%。雖然不清楚波克夏對其他三家商社（伊藤忠、丸紅、住友商事）的持股，在3月之後是否增加，若對這五家商社的持股比率全都超過10%，也不讓人意外。

