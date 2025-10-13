xAI加入「世界模型」競爭

馬斯克旗下xAI正積極打造所謂的「世界模型」（world models），加入Meta和Google等對手的行列，開發能理解並設計實體環境的人工智慧（AI）系統。

英國金融時報（FT）報導，xAI今夏從輝達（NVIDIA）延攬具備世界模型經驗的AI研究員帕特爾（Zeeshan Patel）和何宜暉（Ethan He），打造這種新一代AI模型。

世界模型運用影片和機器人數據進行訓練，以理解真實世界，輝達位居領先，已建立Omniverse平台進行模擬。

馬斯克在X平台上貼文表示，xAI「明年底前將推出強大的AI生成遊戲」，證實他去年設定的目標。xAI 7日也推出旗下最新影像與影片生成模型，並說該模型「大幅升級」，且可免費使用。兩名知情人士表示，xAI打造世界模型的目標之一，是應用在遊戲領域，生成互動式3D環境，並可用於機器人的AI系統。