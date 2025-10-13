德國拚重返榮耀／佳世達董座經驗談 陳其宏：一定買獲利公司

台灣併購與私募股權協會（MAPECT）榮譽理事長暨佳世達（2352）董事長陳其宏指出，團隊正積極在歐洲尋找投資標的，尤其關注德國，他從明碁併購西門子累積經驗，歸納一心得：一定要買獲利企業。

佳世達集團併購德國經驗不少，達方科技去年剛完成併購，關連企業友達也有併購行動，陳其宏9月率團參訪德國，對於當地複雜的法規跟工會挑戰，許多台商聞之卻步，他反而不在意。因此他從併購西門子累積經驗，未來併購一定是本身獲利公司，因為要翻轉併購事業獲利很不容易。

MAPECT參訪團造訪多家新創企業，不乏產品技術已具備試產能力的半導體新創，陳其宏表示，德國可以把汽車做那麼好，由此可見德國的強項在於其工程技術、規格等方面比其他國家更為精準，這也是為何佳世達在歐洲併購時特別關注德國原因。

佳世達併購領域鎖定醫療、AIoT、網通，汽車代工業務年營收約數十億元，對於德國汽車產業面臨中國車廠大舉競爭，陳其宏表示，汽車產業正因電動車經歷大變革，過去汽車主流是Audi等歐系車廠，但特斯拉的造車邏輯已跟傳統車廠不同，升級性能只需要透過軟體更新即可，資訊全面開放，傳統車廠則考慮安全性，車用CPU都不讓外人插手。

陳其宏指出，未來電動車的技術突破關鍵在於電池。液態式電池在物理上會有局限。未來仰賴固態電池（Solid State Battery）真正量產，將能克服體積與安全問題。

陳其宏表示，汽車工業產值大，拿掉引擎後未來造車難度已不高，雖然在硬體有機會，台灣最該發展的是汽車零組件供應鏈，由於在汽車軟體、系統平台上競爭較弱，台灣可以選對平台參與，未必要跨入汽車平台硬碰硬。