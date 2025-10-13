德國拚重返榮耀／隱形冠軍企業 併購重點

安永策略與交易諮詢服務德國合夥人Björn Schaubel指出，德國有許多隱形冠軍企業，許多工程師樂於研發產品，其次，可留意高利潤成長產業，例如國防工業。

安永參與多件台廠併購德國企業，包括面板大廠友達併購德國車用空調系統商BHTC、貿聯-KY收購LEONI工業應用事業群，都是由安永財務管理諮詢服務總經理何淑芬跟安永德國合夥人Björn Schaubel聯手完成，在併購市場累積不少戰績。

Björn Schaubel表示，併購往往需要有顧問搭橋牽線，德國因為中小企業為數眾多，有許多隱形冠軍是台灣投資者感興趣的目標，但靠自己找有點困難。

他指出，德語中有個名詞叫「Tüftler Club」（創客俱樂部），是指德國許多工程師樂於研發產品，保有多創新跟價值，但這些公司不是上市公司，很多可能是家族企業，或許面臨無人接班問題，透過安永這類顧問公司，希望能快速找到具吸引力的目標。

他提醒，亞洲企業想投資德國公司，不僅要看投資互補性，更要考慮雙方文化跟化學反應（指契合程度），德國隱形冠軍對併購態度是開放的，更重要的是，台灣投資人要思考德國勞工權益課題，這是亞洲跟德國最不同之處。

不少台灣企業透過併購德國汽車供應鏈，期望藉此拿到訂單或新供應商資格（Vender Code）。Björn Schaubel認為，由於汽車行業的產量正在下降，供應鏈面臨極大壓力，當然在市場上收購機會變多，如果台廠策略上要為原廠OEM提供零件，提高影響力，此時可能是好機會。

但從汽車行業偏低的利潤率來說，他表示，這行業可能不是最具「吸引力」的選擇，反而可留意其他正在增長的行業，比方國防工業。對德國而言，地緣政治的效應嚴峻，應審慎篩選產品組合和考慮員工技能，再來判斷該評估哪些可能有高利潤率的領域。