德國拚重返榮耀／投資法規複雜 形成路障

儘管德國新政府已展開經濟改革，現階段德國經濟表現仍低迷，《經濟學人》一度以封面故事譏為「歐洲病夫」，加上德國法規複雜度高、對外國人投資審查透明度低、當地工會力量大，台商投資德國目前有三個顧慮。

「德國的優良傳統如：誠實、紀律、守時正在消失，高階勞力不足，如今德國鐵路誤點率（定義：遲到超過6分鐘）高達62%。」一位常駐德國台灣人觀察現今的德國已漸脫傳統文化，大量難民帶來文化融合新挑戰。

MAPECT榮譽理事長陳其宏表示，台灣跟德國其實有相似處，產業結構都以中小企業為主。台廠併購德國企業案例雖多，但環球晶（6488）2022年初宣布要以1,200億元併購德國矽晶圓廠世創（Siltronic）失敗，最終因此支付世創5,000萬歐元交易終止賠償金，讓德國的外國直接投資（FDI）審查規範成台廠併購變數。

眾達法蘭克福分所合夥人Michiel Huizinga表示，歐盟跟德國FDI（外國直接投資管制）法規不統一，是投資者現在面臨最大挑戰。

不過，眾達法蘭克福分所合夥人Dr. Jürgen Beninca也強調，雖德國相對其他國家更嚴格，環球晶併購案遭德國官方以程序干預，拉長審查時間，導致交易期限逾期而告吹，事件發生後，在德國產業跟法界都引發很大爭議，德國政府後來大幅改善程序及透明度，迄今沒有再發生類似案例。

德國的相關法規複雜度在歐盟數一數二，德國貿易投資署坦言，德國法規生態系統複雜，分國家中央、聯邦、區域三種層級，16個邦又各自訂定法規，若投資人希望推動一個跨邦的業務，必須注意不同邦之間的法規差異，加上有非常嚴格的資料保護法，管理新創圈態度也不夠開放。

另外，德國勞工意識高，若併購對象有2,000人以上員工，必須開放勞工代表參與共同決策，在勞權管理上也需要格外注意，這三點也成併購德國企業時，必須先檢視過的重點。