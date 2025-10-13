德國拚重返榮耀／德搶救經濟…對外大招商 拚逆轉勝

在法蘭克福機場大廳，四處可見「德國製造（Made in Germany）」標語，這是新執政聯盟上台後振興製造業的一步。德國身為歐洲經濟火車頭，近年發展停滯，為扭轉經濟，德國新政府正加大政策力道，伴隨台廠大舉併購、選擇德國作為進軍歐陸市場跳板，未來台德雙邊經貿也將更加熱絡。

台積電（2330）2023年宣布投資100億歐元合資設立歐洲半導體製造公司（ESMC），工廠地點在德國北方薩克森邦德勒斯登，2027年將量產，相關供應鏈進駐將為德國帶來一波半導體投資熱潮。

根據經濟部統計，2023年台灣對德國投資金額衝上39.1億美元，創史上新高，2024年雖下滑至4.88億美元，但對德國投資案件數達16件，數量也創47年（自1978年以來）來新高，顯示美國總統川普的多項關稅政策，已讓台灣業者意識到平衡區域風險、發展歐洲市場的重要性。

德國位處歐陸中心點，人口超過8,000萬，為歐盟最大經濟體，加上龐大的工業機械、汽車製造、醫療生技，技術含量高，已成為台廠進入歐盟市場的入口國家之一。

近年台廠投資德國案件量大增，包括華新麗華、國巨、鴻海、貿聯-KY、友達、樺漢等指標企業都有大型併購案，鎖定醫藥、AI、能源及汽車業等領域，德國經濟不振，反而為台商帶來併購契機。

德國最大的出口國是美國，受到川普關稅政策衝擊，德國經濟成長率連續兩年衰退，德國總理大選今年剛落幕，新任總理梅爾茨在改革呼聲下，籌組執政聯盟，陸續頒布多項刺激經濟措施。

值此時機，台灣併購與私募股權協會（MAPECT）榮譽理事長陳其宏與副理事長何淑芬9月率隊拜訪德國貿易投資署，參訪WISTA科技園區、眾達國際法蘭克福分所、安永財管柏林分公司及汽車業、新創業者，了解德國最新產業脈動與政府法規走向。

德國政府跟商界在6月發起一項三年的「為德國製造」行動，預計2028年前要投資22兆元提升基礎建設及創新科研，重振製造工業，鼓勵新創及外商投資，市場調研機構預估今年德國經濟成長率將轉正。

眾達國際法律事務所資深顧問林雋對德國前景仍抱持樂觀，他指出，隨俄烏戰爭將結束，未來歐洲相關重建需求，將帶來龐大基礎建設商機，挹注德國經濟發展。

「台灣投資人在德國是受歡迎的。」安永策略與交易諮詢服務德國合夥人Björn Schaubel表示。台灣近年投資或併購德國積極度前所未有，隨台積電落腳德國，德國社會也更知道台灣。

一名親近德國政府人士透露，中國大陸原本是德國屬意重點發展市場，但一段時日逐漸意識到，陸企期望擊敗全球，成為世界第一的企圖心，隨中國汽車產業步步進逼，對他國智慧財產權的狼性態度，使德國轉趨謹慎。

由公部門支持的法蘭克福萊茵美因有限責任公司（FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region）副總裁Bertram Roth相當歡迎台灣。他強調，除美國，台灣是他們海外第二個設置辦事處的地點；隨台德雙邊的相互重視度提高，新德國未來三年大舉振興經濟態度定調，也為台廠帶來新機會。