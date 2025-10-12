快訊

未來1周仍高溫炎熱 周末另波東北季風增強「低溫下跌至20度」

潛在商機堪比全球經濟規模 馬斯克xAI加入「世界模型」戰局

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
馬斯克旗下xAI正積極打造「世界模型」（world models），加入對手Meta和Google的行列。路透
馬斯克旗下xAI正積極打造「世界模型」（world models），加入對手Meta和Google的行列。路透

馬斯克旗下xAI正積極打造「世界模型」（world models），加入MetaGoogle等對手的行列，開發能理解並設計實體環境的人工智慧（AI）系統。

英國金融時報（FT）報導，該公司今夏從輝達延攬具備世界模型經驗的AI研究員帕特爾（Zeeshan Patel）和何宜暉（Ethan He），打造這種新一代AI模型。世界模型藉由影片和機器人數據進行訓練，來理解真實世界。輝達在此技術領域領先，已建立Omniverse平台進行模擬。

世界模型可望將AI的能力，推進至超越大型語言模型（LLM）的水準。熱門AI工具ChatGPT與xAI的Grok等，都以LLM為基礎，以文字訓練而成。

兩名知情人士表示，xAI打造世界模型的目標之一，是應用在遊戲領域，生成互動式3D環境。其中一位補充，這項技術也可用於機器人的AI系統。

部分科技集團對世界模型寄予厚望，認為它能讓AI應用從軟體和電腦，拓展至人形機器人等實體產品。輝達上月告訴FT，世界模型的潛在市場規模，可能接近目前全球經濟的總和。

馬斯克在X平台上貼文表示，xAI「明年底前將推出強大的AI生成遊戲」，證實他去年設定的目標。xAI 7日也推出旗下最新影像與影片生成模型，並說該模型「大幅升級」，且可免費使用。

OpenAI的Sora等現有影片生成模型，是從訓練數據中學習到預測模式，來生成影片的逐格畫面。世界模型將是重大進展，了解物理現象的因果關係，能即時掌握物體在不同環境中的互動方式。

xAI也正在招聘影像和影片生成技術人員，加入「omni團隊」，年薪介於18萬-44萬美元。該公司也在徵求一名「電玩遊戲指導」，時薪45-100美元，負責訓練Grok產出電玩遊戲，讓「用戶探索AI輔助的遊戲設計」。

馬斯克 AI Meta Google 人工智慧

延伸閱讀

【專家之眼】馬一兆鎂，教宗撈過界了嗎？ 我無事民自富

珍古德臨終語出驚人！想送川普習近平到太空原因曝光 這些人也被點名

馬斯克控Netflix提倡跨性別 號召支持者取消訂閱

全球首富身價再飆 馬斯克創紀錄 躍5000億元富豪

相關新聞

仍在加碼！「股神」巴菲特對日本商社持股 市值突破300億美元

「股神」巴菲特的波克夏公司，持有的日本五大商社股票，近幾周來市值已超過300億美元，而且巴菲特顯然還在持續加碼。

有內線？川普關稅震撼前神秘巨鯨精準放空加密幣 獲利上看2億美元

美國總統川普揚言對從中國大陸進口商品加徵100%關稅，導致加密幣10日湧現沉重賣壓，數百萬名投資人損失慘重，但也有人從中...

潛在商機堪比全球經濟規模 馬斯克xAI加入「世界模型」戰局

馬斯克旗下xAI正積極打造「世界模型」（world models），加入Meta和Google等對手的行列，開發能理解並...

國際制裁沒放眼裡？伊朗石油暗流大陸 伊朗石油部長：沒什麼大不了

9月27日至28日夜間，所有此前因2015年已失敗的伊朗核協議而暫停的聯合國制裁重新生效。伊朗石油部長帕克內賈德（Mohsen Paknejad）10月初表示：「這沒什麼大不了的，在不到兩年的時間裡，伊朗就遭到了25輪制裁，總計470至480項新懲罰措施。沒有更多的制裁能讓我們真正擔憂。」

數百萬遭禁中國電子產品 美電商下架

聯邦傳播委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)10日表示，為配合FCC的打擊行動，美國主要網路零售網站已下...

澳航：7月遇大型網攻 570萬個資已外洩網路

澳洲航空公司今天表示，今年7月發生的大型網路攻擊事件中，遭竊的570萬名顧客資料已被駭客公開洩漏到網路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。