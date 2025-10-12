潛在商機堪比全球經濟規模 馬斯克xAI加入「世界模型」戰局

馬斯克旗下xAI正積極打造「世界模型」（world models），加入Meta和Google等對手的行列，開發能理解並設計實體環境的人工智慧（AI）系統。

英國金融時報（FT）報導，該公司今夏從輝達延攬具備世界模型經驗的AI研究員帕特爾（Zeeshan Patel）和何宜暉（Ethan He），打造這種新一代AI模型。世界模型藉由影片和機器人數據進行訓練，來理解真實世界。輝達在此技術領域領先，已建立Omniverse平台進行模擬。

世界模型可望將AI的能力，推進至超越大型語言模型（LLM）的水準。熱門AI工具ChatGPT與xAI的Grok等，都以LLM為基礎，以文字訓練而成。

兩名知情人士表示，xAI打造世界模型的目標之一，是應用在遊戲領域，生成互動式3D環境。其中一位補充，這項技術也可用於機器人的AI系統。

部分科技集團對世界模型寄予厚望，認為它能讓AI應用從軟體和電腦，拓展至人形機器人等實體產品。輝達上月告訴FT，世界模型的潛在市場規模，可能接近目前全球經濟的總和。

馬斯克在X平台上貼文表示，xAI「明年底前將推出強大的AI生成遊戲」，證實他去年設定的目標。xAI 7日也推出旗下最新影像與影片生成模型，並說該模型「大幅升級」，且可免費使用。

OpenAI的Sora等現有影片生成模型，是從訓練數據中學習到預測模式，來生成影片的逐格畫面。世界模型將是重大進展，了解物理現象的因果關係，能即時掌握物體在不同環境中的互動方式。

xAI也正在招聘影像和影片生成技術人員，加入「omni團隊」，年薪介於18萬-44萬美元。該公司也在徵求一名「電玩遊戲指導」，時薪45-100美元，負責訓練Grok產出電玩遊戲，讓「用戶探索AI輔助的遊戲設計」。