貝萊德：美國政府關門不妨礙Fed降息 美股及AI題材持續看多
美國政府關門，就業及通貨膨脹等重要經濟數據延後公布，市場仍預期美國聯準會（Fed）將持續降息。貝萊德智庫指出，Fed降息將支撐風險資產價格，美股及人工智慧（AI）題材持續看多，債券也可適度配置。
貝萊德指出，美國政府關門導致9月非農就業報告延後發布，這項關鍵訊號因此缺席。市場焦點轉向其他勞動數據，如職缺數、民間新增就業與失業救濟申請等，目前這些指標都顯示勞動市場正在放緩。這些替代性指標將持續被使用，直到聯邦官方數據重新發布為止。
政府關門導致經濟數據缺失，但市場仍預期Fed今年仍將再降息兩次、每次1碼（即0.25個百分點）。貝萊德同意此看法，前提是勞動市場持續降溫。在消費需求近期回溫的背景下，美國經濟急速下滑的風險看來相對有限。
貝萊德指出，在基準情境下，家庭所得的韌性將推動消費支出回升。此外，AI擴建帶動龐大投資，涵蓋科技設備、軟體與資料中心等，也將化為成長動能。由於美國經濟可望維持韌性，貝萊德重申加碼美股與AI主題。
貝萊德認為，儘管政策波動與供給瓶頸壓抑成長，但美股受惠於AI，企業營收及獲利優於其他成熟市場。日股也持續看多，基於通膨升溫及對股東友善的公司改革。另外，在Fed重啟降息後，貝萊德中立看待長天期美債，結束長期以來的減碼立場。
