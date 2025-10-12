仍在加碼！「股神」巴菲特對日本商社持股 市值突破300億美元

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
「股神」巴菲特持續加碼買進日本五大商社股票，如今其市值已超過300億美元。美聯社

「股神」巴菲特波克夏公司，持有的日本五大商社股票，近幾周來市值已超過300億美元，而且巴菲特顯然還在持續加碼。

外媒報導，2020年巴菲特在90歲生日那天，首次揭露對五家商社各持股約5%，當時市值約為63億美元。如今已大漲392%，達到310億美元，一方面是波克夏持續買進，也因這五檔股票漲幅在227%到551%之間。若再算進尚未揭露的加碼部位，總值可能更高。

眾所皆知，巴菲特仍在增持這項已非常成功的投資；最近波克夏證實，對其中兩家商社的持股比率超過10%。

其中一家是三井物產，波克夏9日宣布，截至9月底止，子公司National Indemnity對三井的持股達到約2.9億股，持股比率10.1%，是三井最大股東，按10日收盤價計算市值為71億美元。

8月下旬三菱商事也公布，波克夏持股已從3月的9.7%，增加至10.2%。雖然不清楚波克夏對其他三家商社（伊藤忠、丸紅、住友商事），3月以來持股是否增加，若對這五家商社的持股比率全都超過10%，也不會讓人意外。

巴菲特2020年承諾，不會未經許可就把波克夏持股比率提高至逾10%，但在今年2月的年度股東信中，巴菲特寫道，「由於持股接近上限，這五家公司已同意適度放寬限制」，因此「隨著時間過去，波克夏對這五家公司的持股，可能全數略增」。

