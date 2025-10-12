快訊

有內線？川普關稅震撼前神秘巨鯨精準放空加密幣 獲利上看2億美元

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
一名巨鯨級投資人疑似在美國總統川普宣布關稅前精準放空加密幣，短短一天獲利上看2億美元。路透
一名巨鯨級投資人疑似在美國總統川普宣布關稅前精準放空加密幣，短短一天獲利上看2億美元。路透

美國總統川普揚言對從中國大陸進口商品加徵100%關稅，導致加密幣10日湧現沉重賣壓，數百萬名投資人損失慘重，但也有人從中受益。一名巨鯨級投資人就靠著在川普宣布關稅前精準放空比特幣和以太幣，短短一天獲利上看2億美元。

cryptonews報導，一名中本聰時期比特幣巨鯨投資人在川普宣布對中國大陸商品加徵關稅前夕，建立逾11億美元的比特幣與以太幣空頭部位。隨著加密幣價格大跌，這些部位估計創造2,700萬美元未實現獲利。

這條巨鯨的部位包括以十倍槓桿押空6,189枚比特幣，以及以12倍槓桿放空8萬1,203枚以太幣。比特幣空頭部位價值7.529億美元，清算價格為13萬810美元；以太幣空頭部位規模3.531億美元，清算價格是4,589美元。報導指出，這名投資人是在川普宣布關稅前30分鐘加碼做空，引發內線交易質疑。

另據鏈上分析師@mlmabc在社群媒體X披露的資訊，這條巨鯨在加密幣價格跌至谷底時平倉九成比特幣空頭部位，以及所有以太幣空頭部位，短短一天在Hyperliquid交易所獲利約1.9億至2億美元。更瘋狂的是，這名投資人在加密幣價格大跌數分鐘前，加碼押空價值九位數美元的比特幣和以太幣。

Lookonchain數據顯示，這名投資人10月9日把8,000萬枚穩定幣USDC存入Hyperliquid，開始建立空頭部位，隨後又匯入總計數千萬美元存款。儘管採取激進放空策略，這名投資人仍持有4萬9,634枚、價值約54.3億美元的比特幣，對比特幣曝險仍然很高。

根據彭博資訊報價，比特幣價格10日下跌5.6%後11日再跌3.5%，12日盤中則止跌回升，最多漲1.7%至11萬2,223.76美元，但10日以來累計仍跌7.4%。

比特幣 投資人 川普 內線交易 美國 加密貨幣 關稅

