澳航：7月遇大型網攻 570萬個資已外洩網路
澳洲航空公司今天表示，今年7月發生的大型網路攻擊事件中，遭竊的570萬名顧客資料已被駭客公開洩漏到網路。
法新社報導，澳航在聲明中表示：「澳航是全球眾多遭網路犯罪洩露資料的公司之一。這間公司先前在7月初遇駭，客戶資料透過第三方平台遭竊。」
澳航7月表示，駭客攻擊一個客戶服務中心，並入侵由第三方所使用的電腦系統。
這間澳洲績優公司表示，駭客成功取得客戶姓名、電子郵件地址、電話號碼和生日等敏感資訊的存取權限。
澳航今天表示這批資料已外洩至網路，現正與資安專家合作，調查外流資料的具體內容。
澳航也表示，已向公司總部所在地新南威爾斯最高法院（Supreme Court of New South Wales）取得法律禁制令，「以防任何人（包括第三方）存取、查看、發布、使用、傳輸或公布被盜資料」。
