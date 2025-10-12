川普揚言對中加徵高額關稅 美股大血崩 台積ADR重挫逾6％

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國股市上周五（10日）出現4月以來最大單日跌幅，美國總統川普揚言大幅調高對中國大陸加徵的關稅，再度引發全球兩大經濟體貿易戰全面開打的疑慮，道瓊工業指數大跌878點，台積電（2330）ADR崩跌6.4％。

標普500指數和那斯達克綜合指數上周五分別重挫2.7%和3.6%，為川普4月宣布「對等關稅」以來最大單日跌幅。道瓊工業指數也大跌878點，跌幅1.9%。

晶片股受創尤深，費城半導體指數崩跌6.3%，台積電ADR也大跌6.4%。超微（AMD）和博通（Broadcom）分別重挫7.7%和5.9%。輝達（NVIDIA）、亞馬遜、特斯拉跌幅也超過5%，科技巨人市值單日蒸發達7,700億美元。

有華爾街「恐慌指數」之稱CBOE波動率指數（VIX）突破21，美國10年期公債殖利率下跌11個基點至4.03%。CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）說：「貿易戰意外再度引爆，引發市場拋售。投資人最擔心的是，貿易戰再起，加上就業趨勢轉弱，最終可能導致經濟衰退。」

安聯投資管理公司策略師李普利（Charlie Ripley）說：「在市場早已醞釀回檔之際，川普今天對中國祭出的最新貿易威脅，成了引發股市全面賣壓的臨門一腳。」

他也提醒，美中大張旗鼓的威脅不見得會落實。他認為，美中貿易關係心態上有所轉變，仍難以動搖近期支撐美股漲勢的基本面。

接下來可以關注，投資人是否會像往常出現逢低買氣，或在企業陸續公布財報之際再掀一波頹勢。企業財報或許有機會成為推動下一波漲勢的動因，尤其金融股將為本季財報揭開序幕。今年併購活動強勁反彈，大型銀行料將交出相當亮眼的成績單。

