十銀行擬聯手發行穩定幣 預計以1比1價格釘住七大工業國貨幣

美銀、高盛、瑞銀、德意志銀行等十家大銀行表示，將評估聯手發行穩定幣，以1比1價格釘住七大工業國（G7）貨幣，再次凸顯傳統金融業者設法搭上數位資產熱潮。

路透報導，這十家銀行10日發布聲明說，將攜手探索發行以1比1價格釘住G7貨幣的穩定幣，參與的銀行還包括花旗、三菱日聯、巴克萊、道明銀行、Santander以及法國巴黎銀行（BNP Paribas）。

此計畫仍在早期階段，初步將研究是否值得在公共區塊鏈上發行穩定幣。共同聲明寫道：「這項計畫意在探索聯合銀行同業發行新的數位資產能否帶來益處、促進市場競爭，同時確定完全遵照法規要求以及最佳風險管理實務。」

在美國總統川普大力支持下，加密資產行情飆漲，再度燃起主流金融體系採用區塊鏈的興趣，各大銀行及其他金融機構於是紛紛宣布研擬推出穩定幣的計畫。

另一群銀行業者9月宣布合組新公司，準備發行歐元穩定幣，參與者包括荷蘭國際集團（ING）、裕信（UniCredit）、DekaBank、Banca Sella、KBC Group、Danske Bank、SEB AB、CaixaBank和Raiffeien Bank等九家歐洲銀行。彭博資訊11日報導，花旗也將加入這個集團。

這一群銀行業者上月發布聲明說，此計畫的目標，是在目前由美國支配的穩定幣市場，提供純正的歐洲替代方案，以強化歐洲在支付領域的戰略自主。他們已在荷蘭成立一家新公司來管理該項目，目標是2026年下半年發行歐元穩定幣。

穩定幣是設法以恆定價格與傳統資產（例如美元）掛鉤的代幣，過去一年來迅速竄紅，反映銀行和其他大型金融公司認為這是一種可行的支付方式。彭博行業研究估計，到2030年，穩定幣可能用於每年超過50兆美元的支付，占高達25%的消費者交易，而目前這一比重不到1%。與此同時，歐美制定新規則，也讓穩定幣監管明朗化，鼓勵更多大企業投入該領域。

迄今已發行的穩定幣總價值約3,000億美元，但幾乎清一色是美元計價穩定幣。加密數據追蹤公司DefiLlama數據顯示，現在流通的歐元穩定幣總值僅約4.77億美元。