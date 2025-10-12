受到聯邦政府停擺影響 美9月CPI 延至24日公布

美國勞工部統計局10日表示，將在24日公布9月的美國消費者物價指數（CPI）報告，以利社會安全局據以調整2026年的生活成本。這攸關數百萬退休人士與領取社會福利金民眾的權益。

美國9月CPI數據原定15日公布，但受到聯邦政府停擺影響。勞工部統計局表示，最新CPI數據將延至美東時間24日上午8時30分公布，但其他官方經濟數據蒐集、處理和發布仍會暫停，須等政府恢復正常運作才會重啟。由於美國國會就預算案陷入僵局，聯邦政府資金在9月底告罄，政府從本月1日起關門至今，原應在3日公布的就業報告也未能出爐。

勞工部統計局在聲明中說：「公布CPI報告，可讓社會安全局在法定期限內，確保福利支付正確、準時。」社會安全局每年使用第3季CPI數據進行下一年度的生活成本調整，而通常會在勞工部統計局公布9月CPI數據不久後，就會宣布調整結果。社會安全局發言人表示，生活成本調整也預定在24日宣布。

勞工部統計局安排最新CPI數據的公布時間，也確保可讓聯準會（Fed）在28日、29日召開利率會議之前，拿到9月的通膨數字。投資人預期聯準會10月底的會議將再決定降息25個基點（1碼），不過有部分決策官員最近對降息表達猶豫，因通膨現在還是遠高於目標。

聯準會理事沃勒周五在媒體採談時表示，利率會議前能有CPI報告將會很有幫助，然而他更關心的是勞動力市場，而勞工部統計局尚未發布原定3日應公布的就業報告。

投資人當然樂見官方經濟數據缺漏減少，但也擔心10月以後，甚至11月、12月以後的CPI報告品質。9月的CPI資料蒐集時，政府尚未關閉、仍在正常進行，然而10月後就沒蒐集資料，屆時平均就會只計算有蒐集資料的日期而未能真實反映全月情況。