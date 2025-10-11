全球市場迎來下個變化球：3因素使美元揮別低點、蓄勢彈升

2025年金融市場最大的意外是美元上半年重挫。但最近跡象顯示，美元回升走勢似已發動，若延續此動能，可能再度給全球市場投來令投資人來不及接招的變化球。

川普2.0上台後關稅大砲全世界掃射，已掀起金融市場動盪。往年在時局動盪時，美元會隨避險買盤湧現而勁升。今年情況恰好相反，上半年美元表現為逾半世紀來最差，反映全球市場對川普顛覆地緣政治與全球貿易局勢報以噓聲。美元作為金融體系安全閥的地位承壓，美股與美債投資人急著規避匯損風險，都加劇美元貶勢。

然而，4月下旬以來，隨著關稅衝擊疑慮減輕，美元從年初急跌走勢轉趨橫向整理。過去一個月來，美元走勢甚至翻揚。追蹤美元兌一籃主要貨幣的DXY美元指數自9月初以來已溫和攀升3%，10月上旬漲勢更是明顯。這使得分析師和投資人開始揣測：美元低點可能已過。

綜合外媒報導，分析師指出，下列三大因素可能導致美元止跌回升：

一、生產力與獲利成長

在一片看貶美元聲中，渣打全球外匯研究主管英格蘭德獨排眾議，押注美元將升值。他在致客戶報告中寫道：「我們認為，美元例外論可藉由生產力與獲利快速成長，而得以維繫，並且引來強勁的資本流入。」

英格蘭德表示，已見到生產力成長攀升的證據，若能持久，「可能是美元意外反彈的前奏曲」。但他承認，倘若缺乏生產力成長和資本流入，而川普2.0政府又執意促使美元貶值，再加上債務日增，仍將壓抑美元。

二、美元相對強勢

另一項目前被低估的因素，是在外匯交易中選哪個蘋果沒那麼爛。美國和美元固然有其問題，但其他主要貨幣處境更糟，使美元顯得相對吸引人。

具體來說，高市早苗當選自民黨總裁、有望成為候任首相後，由於她主張刺激經濟、反對日本銀行（央行）升息，已導致日圓重挫。三個月前還看漲日圓的德意志銀行分析師團隊，如今對日圓展望已由多翻空，因為「高市早苗意外勝選，使日本政策優先順序和日銀升息時機再度籠罩著極大的不確定性。」

同時，法國政局動盪不已，儘管並未重創法國公債（因為投資人明白歐洲央行會救火），卻已打擊法國股市，並壓抑2025大半年扶搖直上的歐元走勢。英鎊面臨下個月政府公布預算的考驗，也不可能有什麼突出表現。

高盛本周發布報告指出，美元投機資金流動指標顯示，最近「押注美元升值的部位大增」，有助於把美元推上兩個月高點，主要就是反映投機客開始嫌棄日圓與歐元。

三、美國經濟展望有變數

經濟前景也是重要因素，尤其關稅推升通膨的顧慮仍揮之不去，倘若今年底或明年初美國通膨復熾，聯準會（Fed）即使在川普強力施壓下，也難像市場期待那般大幅降息。

在其他因素不變下，美元接下來至少可能持穩，甚至可能往上衝。

不過，美國就業市場若持續疲軟，即使美元日後可能反攻，也可能限縮升幅。

截至目前為止，美元今年來仍貶值約9%，若現況維持到年底，仍將寫下2017年以來最大全年跌幅。但若今秋回升動能保持下去，可能再度讓投資人措手不及，引發一股投資組合重新調整風潮，那將為美元急遽升值推波助瀾。