經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Wedbush科技分析師艾夫斯（Dan Ives）形容當前局勢是在AI革命浪潮下，美中之間上演的一場「高賭注的撲克對決」。路透
美國科技股因美國總統川普揚言對中國大陸加徵關稅而重挫。知名科技分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，大型科技股回檔正是進場良機，人工智慧（AI）熱潮帶動的行情並未見頂，而才正開始熱身。

Wedbush科技分析師艾夫斯指出：「在美中關係近幾個月趨穩之後，這波緊張升溫讓市場陷入緊繃，科技股今天賣壓沉重。」

他形容當前局勢是在AI革命浪潮下，美中之間上演的一場「高賭注的撲克對決」。北京最近動作頻頻，不單宣佈自12月1日起加強稀土材料出口管制，也嚴格對採購輝達（NVIDIA）高階晶片的審查。

儘管科技股賣壓沉重，艾夫斯仍維持多頭立場，他認為「這次看來雷聲大雨點小，情勢終將趨於冷靜」。他指出，這類市場震盪反而是半導體、軟體和大型科技股的進場時機。

艾夫斯點名多家企業正引領他所謂的「第四次工業革命」，包括輝達、微軟、帕蘭堤（Palantir）（他謂之為「AI界的梅西」）、Meta、Alphabet和亞馬遜（Amazon）。

艾夫斯預測，科技股在今年底前還有7%以上的上漲空間，並再次強調當前市場是「1996年的時刻，而不是1999年的時刻」。他也指出，OpenAI最近對輝達和超微（AMD）的投資，可見產能擴張和企業端需求仍在持續增長。

艾夫斯總結說：「像今天這樣的回檔，我會建議投資人趁機買進真正的科技贏家，而不是因川普和習近平的口水戰就急著下車。」

科技股 美股 川普 美國

美中貿易戰陰霾再起…美股創4月來最大跌幅 逢低買氣這次發動得了？

美國股市周五創下4月以來最大單日跌幅，美國總統川普揚言大幅調高對中國大陸的關稅，再度引發全球兩大經濟體貿易戰全面開打的疑...

知名分析師喊「逢低買進」 看好科技股年底至少還有7%上漲空間

美國科技股因美國總統川普揚言對中國大陸加徵關稅而重挫。知名科技分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，大型科技股回檔正是進...

川普對中關稅衝擊市場 美股下挫近3％、比特幣一度跌至10萬美元

週五因川普宣布11月1日起對中國徵收100％關稅，美股單日應聲下挫，標普500指數下跌2.7％、那斯達克指數下跌3.56...

川普揚言對中再祭重稅 美股道瓊大跌878點、台積電ADR重挫逾6%

美國總統川普10日批中國採「敵對」貿易行為，稱沒有必要與習近平會晤，並揚言大幅調高中國商品關稅，消息一出令美股盤中由紅翻黑，終場道瓊指數大跌878.82點。科技股成為重災區，輝達股價下跌4.85%，台積電ADR也重挫6.41%。

美國大動作救阿根廷匯市 並敲定200億美元貨幣互換框架

美國財政部9日直接進場買進阿根廷披索，因川普試圖幫助其在拉美最重要的意識型態盟友、阿根廷總統米雷伊，遏制披索拋售潮，此舉...

德國砍20%晶片補助計畫

德國副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）9日宣布，原訂2025-28年對晶片產業提供的150億歐元支持計畫，將...

