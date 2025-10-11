知名分析師喊「逢低買進」 看好科技股年底至少還有7%上漲空間

美國科技股因美國總統川普揚言對中國大陸加徵關稅而重挫。知名科技分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，大型科技股回檔正是進場良機，人工智慧（AI）熱潮帶動的行情並未見頂，而才正開始熱身。

Wedbush科技分析師艾夫斯指出：「在美中關係近幾個月趨穩之後，這波緊張升溫讓市場陷入緊繃，科技股今天賣壓沉重。」

他形容當前局勢是在AI革命浪潮下，美中之間上演的一場「高賭注的撲克對決」。北京最近動作頻頻，不單宣佈自12月1日起加強稀土材料出口管制，也嚴格對採購輝達（NVIDIA）高階晶片的審查。

儘管科技股賣壓沉重，艾夫斯仍維持多頭立場，他認為「這次看來雷聲大雨點小，情勢終將趨於冷靜」。他指出，這類市場震盪反而是半導體、軟體和大型科技股的進場時機。

艾夫斯點名多家企業正引領他所謂的「第四次工業革命」，包括輝達、微軟、帕蘭堤（Palantir）（他謂之為「AI界的梅西」）、Meta、Alphabet和亞馬遜（Amazon）。

艾夫斯預測，科技股在今年底前還有7%以上的上漲空間，並再次強調當前市場是「1996年的時刻，而不是1999年的時刻」。他也指出，OpenAI最近對輝達和超微（AMD）的投資，可見產能擴張和企業端需求仍在持續增長。

艾夫斯總結說：「像今天這樣的回檔，我會建議投資人趁機買進真正的科技贏家，而不是因川普和習近平的口水戰就急著下車。」