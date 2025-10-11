快訊

美中貿易戰陰霾再起…美股創4月來最大跌幅 逢低買氣這次發動得了？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股恐還有得跌，川普在收盤後又發文表示，將自11月1日起對大陸貨品額外加徵100%的關稅。歐新社
美股恐還有得跌，川普在收盤後又發文表示，將自11月1日起對大陸貨品額外加徵100%的關稅。歐新社

美國股市周五創下4月以來最大單日跌幅，美國總統川普揚言大幅調高對中國大陸的關稅，再度引發全球兩大經濟體貿易戰全面開打的疑慮。

川普周五在社群平台Truth Social發文表示，可能取消和大陸國家主席習近平的會面，並考慮「大幅調高」對大陸貨品加徵關稅。他在美股收盤後又發文表示，將自11月1日起對大陸貨品額外加徵100%的關稅。

標普500指數和那斯達克綜合指數周五分別重挫2.7%和3.6%，創下川普4月宣布對美國貿易夥伴加徵「對等關稅」以來最大單日跌幅。道瓊工業指數也大跌878點，跌1.9%。

晶片股受創尤深，費城半導體指數崩跌6.3%，台積電ADR也大跌6.4%。超微（AMD）和博通（Broadcom）分別重挫7.7%和5.9%。輝達（NVIDIA），亞馬遜、特斯拉跌幅也超過5%，科技巨人市值單日蒸發達7,700億美元。

有華爾街「恐慌指數」之稱CBOE波動率指數（VIX）突破21，美國10年期公債殖利率下跌11個基點至4.03%，比特幣大跌5.5%。

CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）說：「貿易戰意外再度引爆，引發市場拋售。投資人最擔心的是，貿易戰再起，加上就業趨勢轉弱，最終可能導致經濟衰退。」

川普再度揚言對大陸祭出新關稅，是對中方宣布將加強對稀土材料出口管制所做的回應。北京也宣布對美國船隻徵收特別港務費，並對美國晶片大廠高通（Qualcomm）展開反壟斷調查，高通周五聞聲重挫7.3%。

法國興業銀行（Société Générale）美股策略主管卡布拉（Manish Kabra）說：「若非投資人仍假設美中最終會達成協議，周五股市的賣壓恐怕更重。」

JonesTrading首席市場策略師歐洛克（Michael O'Rourke）說：「今夏以來，美股市場貪婪遠遠超過恐懼，過度自滿讓投資人更容易受傷。這波拋售若持續發酵，恐演變為更大幅度修正，尤其一旦美中貿易休戰破局。」

安聯投資管理公司策略師李普利（Charlie Ripley）說：「在市場早已醞釀回檔之際，川普今天對中國祭出的最新貿易威脅，成了引發股市全面賣壓的臨門一腳。」

他也提醒，美中大張旗鼓的威脅不見得會落實。他認為，美中貿易關係心態上有所轉變，仍難以動搖近期支撐美股漲勢的基本面。

接下來可以關注，投資人是否會像往常出現逢低買氣，或在企業陸續公布財報之際再掀一波頹勢。

企業財報或許有機會成為推動下一波漲勢的動因，尤其金融股將為本季財報揭開序幕。今年併購活動強勁反彈，大型銀行料將交出相當亮眼的成績單。

花旗、高盛、富國銀行、摩根大通、美國銀行和摩根士丹利將於下周二和周三公布財報，多家區域性銀行也將陸續發布業績。

不過，也不排除其他風險在本周進一步惡化，最受矚目的莫過於美國政府關門危機。隨著10月15日的關鍵期限逼近，大多數聯邦政府員工可能領不到薪水，政府停擺也進入第二周。至今股市對聯邦政府停擺反應冷淡。不過，若國會兩黨僵局持續惡化，投資人心理恐難免受到波及。

隨政府停擺拉長，也拖延官方發布經濟數據。原訂下周公布的9月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）都將順延。勞工部已表示，CPI將延後九天至10月24日發布，因為社會安全局（SSA）需要第3季CPI資料，才能計算並調整生活費用。

