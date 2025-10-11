蘋果訓練AI模型挨告 神經學家控「盜用數千本版權著作」

兩名神經學家今天在加州聯邦法院對蘋果公司（Apple）提起訴訟，指控這家科技巨擘濫用數以千計受版權保護的書籍，來訓練旗下Apple Intelligence人工智慧（AI）模型。

紐約州立大學南部健康科學大學（SUNY DownstateHealth Sciences University）教授馬蒂內茲-康得（SusanaMartinez-Conde）和麥克尼克（Stephen Macknik）昨天在集體訴訟中向法院表示，蘋果公司利用盜版書籍的非法「影子圖書館」（shadow libraries）來訓練AppleIntelligence。

上個月，另一批作家也對蘋果公司提起訴訟，指控蘋果在AI訓練中不當使用他們的作品。

路透社報導，這起訴訟是作家、新聞機構和音樂廠牌等版權所有者，針對OpenAI、微軟（Microsoft）和Meta Platforms等科技公司提起的眾多重大案件之一；這些案件都涉及未經授權將作品用於AI訓練。

Anthropic公司已於8月同意支付15億美元，與另一批作家針對AI聊天機器人Claude的訴訟達成和解。

蘋果公司、馬蒂內茲-康得、麥克尼克的發言人及他們的律師，今天未立即回應對這項新訴訟的置評請求。

根據訴狀，蘋果公司利用包含數以千計盜版書籍以及從網路抓取的其他侵犯版權材料的數據集，來訓練旗下AI系統。

這兩位教授要求蘋果公司賠償未指明金額的經濟損失，並下令蘋果公司停止濫用他們受版權保護的作品。