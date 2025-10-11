川普對中關稅衝擊市場 美股下挫近3％、比特幣一度跌至10萬美元

週五因川普宣布11月1日起對中國徵收100％關稅，美股單日應聲下挫，標普500指數下跌2.7％、那斯達克指數下跌3.56％，美國十年期公債殖利率則下滑10個基點，比特幣更是一度從12.2萬美元重挫至10萬美元。

儘管短期內波動性增加且資金大量流出，但機構投資人仍已累積不少比特幣。

據統計，今年機構投資人大量逢低買入比特幣，買入比特幣數量是礦工產量的7倍以上，截至10月10日止，比特幣現貨ETF累計總淨流入超過630億美元。

不過，也因地緣政治因素干擾，加密市場恐懼貪婪指數已轉為恐懼，後市需待有進一步利好因素或地緣政治的不確定性消除，情況較明朗。