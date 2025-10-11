快訊

川普揚言對中再祭重稅 美股道瓊大跌878點、台積電ADR重挫逾6%

川普揚言對中再祭重稅 美股道瓊大跌878點、台積電ADR重挫逾6%

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普10日批評中國採敵對貿易行為，揚言對中國商品加高關稅，美股聞訊下挫。路透
美國總統川普10日批評中國採敵對貿易行為，揚言對中國商品加高關稅，美股聞訊下挫。路透

美國總統川普10日批中國採「敵對」貿易行為，稱沒有必要與習近平會晤，並揚言大幅調高中國商品關稅，消息一出令美股盤中由紅翻黑，終場道瓊指數大跌878.82點。科技股成為重災區，輝達股價下跌4.85%，台積電ADR也重挫6.41%。

美國總統川普10日於自家社群平台 Truth Social 發文，批評中國祭出出口管制措施、展現「敵對」態度，並表示目前似乎已無理由在南韓舉行的亞太經合會（APEC）場合與中國國家主席習近平會晤。川普同時揚言，將「大幅提高」中國商品輸美關稅。

受此消息衝擊，美股盤中由紅翻黑，跌勢一路擴大。終場道瓊工業指數大跌878.82點，收在45,479.60點；標準普爾500指數下跌182.60點，收6,552.51點；那斯達克指數重挫820.20點，收22,204.43點，跌幅達3.56%。

科技股成為重災區，輝達（NVIDIA）股價下跌4.85%，收183.16美元；台積電ADR更重挫6.41%，收280.66美元。

川普揚言對中再祭重稅 美股道瓊大跌878點、台積電ADR重挫逾6%

美國總統川普10日批中國採「敵對」貿易行為，稱沒有必要與習近平會晤，並揚言大幅調高中國商品關稅，消息一出令美股盤中由紅翻黑，終場道瓊指數大跌878.82點。科技股成為重災區，輝達股價下跌4.85%，台積電ADR也重挫6.41%。

