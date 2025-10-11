瑞士盼明年初與中簽新版自貿協定 擴大免稅範圍

中央社／ 蘇黎世10日綜合外電報導

瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）今天與中國外長王毅會談後表示，瑞士希望能在2026年初與中國簽署更新版的自由貿易協定。

路透社報導，中國是瑞士繼美國和歐洲聯盟之後的第3大貿易夥伴。現行自貿協定於2014年生效；隨著美國8月對瑞士產品加徵高額關稅，中瑞升級自貿協定的重要性日益凸顯。

凱西斯會後在貝林索納（Bellinzona）告訴媒體說：「我們樂見自貿協定現代化談判有著建設性進展，雙方都希望能盡快完成這項工作。」

他補充道：「雖然我們恐怕無法如原本期望的於今年年底達成協議，但如今看準於明年初達成1個更開放、公平、符合國際自由貿易規則的貿易環境。」

中國與瑞士雖於2013年簽署自貿協定，但瑞士諸如手錶、藥品等部分產品仍面臨中國高額關稅，中方也希望能吸引更多瑞士投資。原協定對服務業開放的條款也相對有限。

過去，由於外界對中國人權紀錄的關切，導致自貿協定升級談判一度停滯。

近年瑞士持續推動與其他貿易夥伴加強合作，以分散風險、拓展出口市場。

今年7月，成員包括瑞士、挪威、冰島和列支敦斯登的歐洲自由貿易協會（EFTA）與南美洲的南方共同市場（MERCOSUR）諸國簽署涵蓋95%瑞士出口的自貿協定。去年，EFTA並與印度簽署協議，降低藥品、機械、手錶及光學儀器等產品的出口關稅。

