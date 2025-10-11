上季十大內部人賣股 7人與AI有關 「輝達親兒子」主管賣逾10億美元

最新數據顯示，上季出售最多自家股票的十位企業內部人，有七位是來自人工智慧（AI）相關公司，而被外界譽為是「輝達親兒子」的AI運算公司CoreWeave主管，上季也在掛牌上市的閉鎖期結束後首次賣出股票，總計賣出逾10億美元。

彭博資訊報導，CoreWeave今年3月首次公開發行股票（IPO），限制內部人買賣股票的閉鎖期直到8月中旬才結束。據Washington Service數據，CoreWeave董事Jack Cogen上季售出價值4.77億美元的公司股票，共同創辦人Brannin MacBee也售股獲利4.26億美元。他們兩人都是依據事前設定好的10b5-1計畫，在股價達成目標價時自動進行交易，其他還有幾位內部人士也在上季將股票變現。

Washington Service數據顯示，包括CoreWeave在內，上季十大內部人士賣家中有七位來自透過AI賺錢的公司，包括輝達執行長黃仁勳持續進行他出售600萬股自家股票的計畫，上季獲利逾7.43億美元，排名第三。輝達內部人士今年前三季共售出價值15億美元的自家股票。

排名第二則是加州網路公司Arista Networks執行長烏拉爾（Jayshree Ullal），在10b5-1計畫下售出逾600萬股，入袋8.61億美元。

但和排名第一的亞馬遜創辦人貝佐斯相比，其他人的售股規模都是小巫見大巫。他上季售出近2,200萬股亞馬遜股票，抱回49億美元，比排名第二到第十加起來都還多。