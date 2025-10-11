快訊

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

上季十大內部人賣股 7人與AI有關 「輝達親兒子」主管賣逾10億美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
「輝達親兒子」CoreWeave的兩名主管上季共售出近9億美元的自家股票，讓他們擠進上季十大內部人士股票賣家。 路透
「輝達親兒子」CoreWeave的兩名主管上季共售出近9億美元的自家股票，讓他們擠進上季十大內部人士股票賣家。 路透

最新數據顯示，上季出售最多自家股票的十位企業內部人，有七位是來自人工智慧（AI）相關公司，而被外界譽為是「輝達親兒子」的AI運算公司CoreWeave主管，上季也在掛牌上市的閉鎖期結束後首次賣出股票，總計賣出逾10億美元。

彭博資訊報導，CoreWeave今年3月首次公開發行股票（IPO），限制內部人買賣股票的閉鎖期直到8月中旬才結束。據Washington Service數據，CoreWeave董事Jack Cogen上季售出價值4.77億美元的公司股票，共同創辦人Brannin MacBee也售股獲利4.26億美元。他們兩人都是依據事前設定好的10b5-1計畫，在股價達成目標價時自動進行交易，其他還有幾位內部人士也在上季將股票變現。

Washington Service數據顯示，包括CoreWeave在內，上季十大內部人士賣家中有七位來自透過AI賺錢的公司，包括輝達執行長黃仁勳持續進行他出售600萬股自家股票的計畫，上季獲利逾7.43億美元，排名第三。輝達內部人士今年前三季共售出價值15億美元的自家股票。

排名第二則是加州網路公司Arista Networks執行長烏拉爾（Jayshree Ullal），在10b5-1計畫下售出逾600萬股，入袋8.61億美元。

但和排名第一的亞馬遜創辦人貝佐斯相比，其他人的售股規模都是小巫見大巫。他上季售出近2,200萬股亞馬遜股票，抱回49億美元，比排名第二到第十加起來都還多。

規模 網路

延伸閱讀

各有所長…美中AI競爭 黃仁勳：美未大幅領先中國

輝達北士科卡關 蘇煥智批中央地方政府無能...為黃仁勳抱不平

三檔ETF 規模增逾千億元

黃仁勳：AI需求大幅增加 算力呈指數成長

相關新聞

台積電在鳳凰城開發案齊發擴大生態系 打造城中城

美國媒體報導，台積電正與美國開發商普得集團（Pulte Group）合作爭取參與亞利桑那州首府鳳凰城北部NorthPar...

美股早盤／三大指數齊揚 那斯達克今年第33度刷新盤中紀錄

美股10日早盤三大指數齊揚，延續本周漲勢，漲幅在0.2%至0.4%之間，那斯達克綜合指數今年第33度刷新盤中紀錄，漲0.4%，...

富爸爸作者清崎：「這項」資產熱到發燙 有望再飆50%

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎月10日在X發文，表示白銀價格很有可能再漲50%，呼籲投資人把握機會。

AI熱潮引發泡沫疑慮 亞股隨美股跌勢多收黑

美國科技公司近來公布大規模人工智慧（AI）投資案，和以色列政府批准人質與停火協議使中東緊張局勢稍見緩和，但美國政府關門與...

不讓台積電專美於前...韓晶片雙雄受惠AI Q3可望寫「雙十」佳績

台積電9日公布第3季營收達到9,899.18億元，創新高紀錄，點燃外界對上季財報的樂觀預期，但南韓晶片雙雄三星電子及SK...

AI泡沫疑慮擴大 日股收低

美國科技公司本週稍早宣布大型人工智慧（AI）投資案，和以色列批准與哈瑪斯的停火協議後，市場轉而關注美國政府關門後續發展及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。