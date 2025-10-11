亞洲米價探十年低點

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

亞洲稻米基準價格已跌至十年來最低水準，顯示仰賴稻米進口的國家，以稻米為主食的家庭糧食開支將可下降。

亞洲米價指標、泰國稻米出口商協會的泰國白米（5%碎米）批發價格，8日下跌1.9%至每噸355美元，是2015年9月以來最低。亞洲米價這波跌勢，是在全球最大稻米進口國菲律賓計劃延長稻米進口限制以支持本國農民之後所開始。

儘管從出口價格傳導到零售市場需要時間，但泰國等主要供應國的價格下滑，可望轉為消費者購買的米價下降。稻米是亞洲、非洲與中東部分地區民眾的主食。對東南亞地區許多人來說，稻米更提供50%的總熱量攝取。

稻米價格2024年因需求強勁與供應擔憂，曾飆至15年高點，之後隨著產量增加，價格已逐步回落。聯合國糧農組織（FAO）預測，2025-2026年產季的全球稻米產量，將創下5.564億噸的歷史新高，庫存將會增加。全球最大稻米出口國印度在目前這個產季，因為季風降雨量高於平均水準，收成預期也將增加。

稻米 泰國 雨量

