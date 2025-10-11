樂事洋芋片 改打健康牌

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
百事公司為提振銷售，打算讓向來是垃圾食物代名詞的洋芋片成分更加天然。（路透）
百事（Pepsi）旗下的樂事（Lay's）是美國最暢銷的洋芋片品牌，百事公司為提振銷售，打算讓向來是垃圾食物代名詞的洋芋片成分更加天然，迎合愈來愈重視健康的消費市場。

道瓊社報導，部分樂事洋芋片將從種子油與玉米油、改用橄欖油或酪梨油；燒烤口味洋芋片則將改變成分，移除用於呈現紅褐色的人工色素

外包裝也將重新設計，捨棄傳統易生摺痕的亮面材質，改為厚實霧面質感，並印上馬鈴薯與洋芋片的圖樣。正面強調「不含人工香料與色素」，背面則描述創辦人賀曼．萊（Herman Lay）的原始配方；百事表示該配方雖經過80多年演變，但仍延續至今。

百事美國食品事業執行長費迪南多（Rachel Ferdinando）表示：「消費者的喜好變化比以往更快，期望也不斷轉變，這正是我們的關注焦點。」

百事急需振作。第3季淨利下滑11%至26億美元，遠低於市場預估的31億美元；北美食品與飲料事業上季的自體銷售減少4%，反映漲價與健康疑慮使消費者卻步。

維權投資機構艾略特管理公司已大舉入股，並敦促百事在食品與飲料業務全面改革。更糟的是，消費者開始減少購買零食。百事執行長拉瓜塔承諾，將透過重塑產品組合、降低成本等方式，重振北美食品業務。

多年來，百事逐步降低產品中的鈉、飽和脂肪與糖分含量。而食品業者面臨的壓力日益增加；由衛生部長小羅勃．甘迺迪領銜的「讓美國再度健康」運動，在華府聲勢漸長，主張針對人工色素與種子油採取更嚴格的管制。

2021年，一份調查數據讓百事德州普雷諾的食品部門震驚：竟有42%的受訪者不知道樂事洋芋片是用真馬鈴薯做的。

百事希望在讓樂事更天然的同時，保留原本的味道與外觀。

不過該公司也碰上難題：相較於人工色素，來自植物或蔬果的天然色素更容易受光線與溫度影響，也可能與配料產生反應，影響保存期限、風味與外觀。

相關新聞

台積電在鳳凰城開發案齊發擴大生態系 打造城中城

美國媒體報導，台積電正與美國開發商普得集團（Pulte Group）合作爭取參與亞利桑那州首府鳳凰城北部NorthPar...

美國大動作救阿根廷匯市 並敲定200億美元貨幣互換框架

美國財政部9日直接進場買進阿根廷披索，因川普試圖幫助其在拉美最重要的意識型態盟友、阿根廷總統米雷伊，遏制披索拋售潮，此舉...

德國砍20%晶片補助計畫

德國副總理克林拜耳（Lars Klingbeil）9日宣布，原訂2025-28年對晶片產業提供的150億歐元支持計畫，將...

達美航空報喜 獲利優預期

美國最大航空公司達美航空（Delta），第3季營收創新紀錄，獲利也優於預期，受惠於較高價艙等機位和商務旅行需求持續強勁。...

亞洲米價探十年低點

亞洲稻米基準價格已跌至十年來最低水準，顯示仰賴稻米進口的國家，以稻米為主食的家庭糧食開支將可下降。

