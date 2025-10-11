達美航空報喜 獲利優預期

美國最大航空公司達美航空（Delta），第3季營收創新紀錄，獲利也優於預期，受惠於較高價艙等機位和商務旅行需求持續強勁。達美預期，該公司高級艙等機位銷售，將在明年首度超越經濟艙。

達美航空9日表示，上季包含頭等艙和「優悅經濟艙」（Delta Comfort+）在內的高端艙等機票營收，年增近9%至約58億美元；同期來自商務旅行需求的銷售也驟增8%。同時間，經濟艙機票銷售則下滑4%至約60億美元。

該數據反映，顧客的消費行為轉變，且料將加速變化。達美航空執行長巴斯提安（Ed Bastian）和總裁豪恩斯坦（Glen Hauenstein）在9日的法說會上，將此現象稱為經濟艙業績的一個「拐點」。

達美航空預期，高級艙等機票的銷售將在2026年超越經濟艙，為該公司史上首見，比先前預測提早一整年，且這個趨勢將延續至明年的前一到兩季。達美航空去年表示，2024年經濟艙機票僅占營收的43%，低於2010年的六成；去年則有近六成營收來自高級艙等機票，以及該航空大有賺頭的「忠誠度計畫」。

高級艙等機位的需求大增，和美國財富明顯集中的現象直接相關。穆迪分析（Moody's Analytics）指出，今年第2季全美消費支出，近半來自財富排名前10%的家庭。

達美也受益於顧客願意在較高級的艙等上花錢。財務長詹奇（Dan Janki）將財報亮眼成績歸因於該公司減少淡季航班、聚焦於更賺錢航線的策略性舉措。豪恩斯坦認為，達美「未來幾年在高級艙等領域還有許許多多的發展空間」，有賴其在洛杉磯、波士頓、紐約、西雅圖等「許多高端顧客居住地」的投資。

達美9日公布，第3季營收年增6%至166.7億美元，獲利年增逾10%至14.2億美元，或每股2.17美元。另外，經調整後營收為152億美元，創歷來最旺第3季，每股盈餘則為1.71美元，均優於華爾街預期，推升達美股價9日一度大漲6%，為標普500指數當日最佳成分股之一。

達美預期，年底前營收將持續攀升，為假期旅遊季提供樂觀展望。巴斯提安預估，全年經調整後每股盈餘有望達到6美元左右，在原先財測上段的水準，「預料本季將寫達美歷來最佳第4季成績」。