美國大動作救阿根廷匯市 並敲定200億美元貨幣互換框架

美國財政部9日直接進場買進阿根廷披索，因川普試圖幫助其在拉美最重要的意識型態盟友、阿根廷總統米雷伊，遏制披索拋售潮，此舉激勵阿國美元債價格飆升，披索匯價也大幅反彈，創近兩周來最佳單日表現。美國財長貝森特並表示已與阿根廷央行「敲定200億美元貨幣互換框架」。

對美國而言，這堪稱是一場極不尋常的干預市場行動，根據紐約聯邦準備銀行資料，在此之前美國自1996年以來只干預過三次匯市。

阿根廷的美元債價格應聲上漲，10年期公債殖利率降至11.47%，是9月以來最低；披索升值0.6%，達到一周來最高水準。

米雷伊當局近來一直透過賣美元、買披索，將匯價保持在固定區間內，以防在本月稍晚舉行的期中選舉前大幅貶值。但央行上月已耗費11億美元、財政部過去七個交易日估計又賣出18億美元，美元儲備已所剩無幾，僅4億美元左右。當局有可能在未來幾天允許匯價跌破其交易區間。

阿根廷央行從國際貨幣基金（IMF）獲得的一筆貸款，還有大約130億美元可動用，根據協議，只有當披索貶值超出區間，央行才能在匯市賣出這些美元。9日時該區間的上限設定為1,485.14披索。

阿根廷披索9日曾一度下跌2.7%，至1,469披索兌1美元；但隨著投資人對與美阿達成協議的樂觀情緒上升，以及美國直接干預，匯率出現反彈。許多獨立經濟學家認為，現行區間高估了披索。在美國出手干預前，當地美元期貨價格已暗示選後披索可能大跌。

美國的外匯穩定基金（ESF）由財政部管理，最著名案例是1994年12月墨西哥貨幣崩盤後、提供200億美元貸款給墨西哥。墨國當年動用120億美元，還款時讓美國賺了錢。而ESF上次高調干預匯市是2011年日本大地震後，美國與七大工業國（G7）聯手拋售日圓。

阿根廷經濟部長卡普托本周已赴華盛頓，與美國財政部官員舉行四天會談。米雷伊10月14日將赴白宮與川普會晤。