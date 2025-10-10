快訊

美股早盤／三大指數齊揚 那斯達克今年第33度刷新盤中紀錄

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股10日早盤三大指數齊揚，道瓊工業指數再寫盤中新高。路透
美股10日早盤三大指數齊揚，延續本周漲勢，漲幅在0.2%至0.4%之間，那斯達克綜合指數今年第33度刷新盤中紀錄，漲0.4%，報23,119.91點。

費城半導體平盤震盪，台積電ADR跌0.61%，輝達漲0.15%。

美國政府關門周五（10日）進入第10天，僵局持續之際，投資人在缺乏政府經濟數據下，難尋新的市場催化劑。達美航空（Delta）與百事可樂（PepsiCo）9日公布的財報儘管亮眼，顯示消費需求仍具韌性，但不足以支撐股市大漲。

彭博資訊報導，以Jan Hatzius為首的高盛集團經濟學者，在致客戶報告中指出，根據商務部公布美國多數州別的資料、再依商務部先前發布的季界性數據調整後分析，在止於10月4日的一周，初領失業救濟金人數較前一周增加，總計約23.5萬人。高盛估計前一周約為22.4萬人。

個股方面，全球第四大車廠Stellantis第3季全球交車量年增13%，北美銷量更勁揚35%，但股價早盤開高走低，跌0.25%。Delta前市收漲6%後，早盤續漲1.8%；百事可樂勁揚3%。

Fundstrat研究主管Tom Lee表示：「市場試圖在多重因素間取得平衡，因為政府關門使我們像在『盲飛』」。不過，企業財報季下周將正式展開，花旗與摩根大通在內多家銀行，預定公布第3季業績。

