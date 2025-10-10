富爸爸作者清崎：「這項」資產熱到發燙 有望再飆50%

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎月10日在X發文，表示白銀價格很有可能再漲50%，呼籲投資人把握機會。

他寫道：「白銀價格已衝破每英兩50美元，下一步會上看75美元嗎？」「白銀與乙太幣熱到發燙。」

倫敦白銀現貨價9日盤中突破50美元，為45年來首見，10日仍穩守50美元之上，反映投資人憂心通膨與財政赤字影響金融資產價值，紛紛轉向被視為避險資產的黃金與白銀。