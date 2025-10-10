台積電在鳳凰城開發案齊發擴大生態系 打造城中城

美國媒體報導，台積電正與美國開發商普得集團（Pulte Group）合作爭取參與亞利桑那州首府鳳凰城北部NorthPark（北園）開發案，使其在當地園區未來可能擴大至約777公頃。

亞利桑那州媒體「AZ家庭」（AZ Family）報導，NorthPark是將6000多英畝（約2400公頃）的州有信託土地（state trust land）進行重劃。而據台積電提出的多功能開發案總體規劃，其將在目前鳳凰城園區南側興建住宅、數個步道網、購物中心及其他設施。

台積電亞利桑那州分部的1名發言人證實他們申請進駐NorthPark，並表示其900英畝（約360公頃）的「創新走廊」為未來擴廠提供極具潛力選項。

台積電繼在鳳凰城投資1650億美元（約新台幣5兆元）發展晶片製造工作後，現正尋求將園區擴大為擁有6座晶圓廠、2座先進封裝廠及1座研發中心。

亞利桑那州商務管理局（Arizona CommerceAuthority）預估，到了2030年，台積電合計將為當地帶來6000多個新的工作機會，如此成長規模前所未見。

台積電在鳳凰城的生態系擴大並非只靠NorthPark開發案，鳳凰城市政府去年12月也核准了位於台積電園區北側的另個多功能開發案Halo Vista，未來25年將為當地增加住宅、商家及其他機能。

當地房地產業者約克（Brad York）表示，隨著來自世界各地的人員陸續移入，台積電正在徹底改變鳳凰城北谷地區（North Valley）的風貌。