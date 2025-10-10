不讓台積電專美於前...韓晶片雙雄受惠AI Q3可望寫「雙十」佳績

台積電9日公布第3季營收達到9,899.18億元，創新高紀錄，點燃外界對上季財報的樂觀預期，但南韓晶片雙雄三星電子及SK海力士（SK hynix）上季表現也值得期待。在人工智慧（AI）基礎設施快速擴張帶動高頻寬記憶體（HBM）等先進記憶體晶片需求激增加持下，三星和SK海力士上季獲利可望締造「雙十」佳績。

三星預料下周二（14日）將公布第3季初步財報，根據金融資料服務供應商FnGuide，三星7至9月營收預估將比去年同期成長5.98%至逾83.8兆韓元（589.8億美元）；營業利益可能達到9.9兆韓元左右，比去年同期增加7.8%。

部分分析師看法更樂觀，預估三星上季營業利益可能突破10兆韓元，是五季以來首度站上這個關卡。韓華投資證券日前在報告中預測三星上季營收將達到84.1兆韓元，營業利益估為10.7兆韓元，光是動態隨機存取記憶體（DRAM）就可能貢獻約5.9兆韓元營業利益。

SK海力士上季也可望締造強勁表現，FnGuide預估該公司上季營收將比去年同期成長36.7%至24.02兆韓元，營業利益可能大增54.15%至10.84兆韓元。如果預測準確，這將是SK海力士成立以來，首次單季營業利益突破10兆韓元。

OpenAI攜手其他業者斥資5,000億美元興建AI資料中心的星際之門計畫（Stargate），可望進一步延續三星和SK海力士榮景。星際之門計畫預估每月最多需要90萬組HBM晶片，是目前全球產能兩倍多，創造的額外需求價值超過100兆韓元。