金融時報：中國海關加強查緝輝達特供晶片
金融時報今天引述3名知情人士報導，中國已加強對晶片進口限制的執行力度，目的是減少國內科技公司對美國產品的依賴，例如輝達（Nvidia）人工智慧處理器。
路透社引述金融時報（Financial Times）報導，過去幾週，中國已在全國主要港口調派海關人員，對半導體進口貨物進行嚴格檢查。這些檢查的目的，是在監管機構發出「應避免採購」的指導後，確保本地企業停止購買輝達專為中國市場設計的晶片。
這些被鎖定的晶片包括輝達H20與RTX Pro 6000D，它們的設計符合美國出口管制要求，並讓輝達得以維持在中國市場的占有率。
報導中指出，在中國國家互聯網信息辦公室（CAC）主導下，中國監管機構於9月中旬指示包括字節跳動（ByteDance）與阿里巴巴（Alibaba）在內的大型科技公司，停止訂購與測試輝達特供晶片。
其中1位知情者表示，檢查範圍最近已擴大至所有高階半導體產品，同時也為了打擊走私違反美國出口禁令的高端晶片。
過去，中國海關在晶片進口方面，只要進口商繳納相關關稅，通常不會過問來源與用途。根據金融時報，從5月起的3個月內，至少價值10億美元的輝達高階人工智慧晶片走私進入中國並在市場上販售。
這波海關嚴查顯示北京決心確保本國科技企業擺脫對美國技術的依賴，並協助推動中國在與美國的人工智慧競賽中取得優勢。
路透社無法立即核實該報導。中國海關與輝達並未立即回覆路透社的置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言