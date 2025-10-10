快訊

薇閣中學遭傳「廁所5男2女」！校方怒告妨害名譽 警通知2網友到案

「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

郝龍斌稱被網軍攻擊「比綠營猛」 鄭麗文遭影射回應了

禁售的輝達AI晶片是否流向中國？紐時：美方調查新加坡商Megaspeed

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國商務部傳出正調查新加坡商Megaspeed是否協助中國大陸公司，規避美國對AI晶片的出口限制。示意圖。路透
美國商務部傳出正調查新加坡商Megaspeed是否協助中國大陸公司，規避美國對AI晶片的出口限制。示意圖。路透

紐約時報引述多位現任或前任美方官員報導，美國商務部正在調查新加坡雲端服務商Megaspeed是否協助中國大陸公司，規避美國對AI晶片的出口限制。此項調查質疑輝達（Nvidia）是否充分追蹤其AI晶片最終去向，也凸顯美國阻止技術外流的挑戰。

根據紐時，新加坡警方也在審查Megaspeed是否違反當地法規，但細節不明。

輝達執行長黃仁勳去年 6 月在台北與亞洲大客戶餐敘及酒吧聚會時，Megaspeed高管黃樂（Alice Huang）也在場。Megaspeed成立初期將黃樂列為董事總經理，她自稱是執行長，後來公司文件中刪除其職位。黃樂的資料極少，職涯多半在中國大陸，但紐時無法確認其資歷。她近期離職，去向不明。

Megaspeed成立於2023年，原為中國大陸遊戲與雲端公司7Road的海外業務分拆而成。黃樂在出現台北之後的一年內，Megaspeed很快分批購進價值約20億美元的輝達最先進晶片，並供應給馬來西亞與印尼資料中心，有可能遠端服務陸企。此舉不一定違法，但如果Megaspeed代表中國公司操作，就可能觸犯美國法規。

紐時指出，無論是黃樂還是Megaspeed母公司7Road，都與許多中國大陸富裕投資人及資料中心項目的科技公司有緊密關聯。

此外，Megaspeed的實體運作不透明，新加坡辦公室幾乎空置，而美方官員去年9月走訪其馬來西亞子公司Speedmatrix的資料中心時，部分晶片仍在箱中，因此懷疑晶片可能轉往中國，但沒有確鑿證據。

美方已將對Megaspeed的疑慮轉知新加坡、馬來西亞當局，以及輝達，而Megaspeed近期未再下新訂單。

輝達發言人表示，已審查並確認Megaspeed的總部在新加坡，且無中國股東，也未發現晶片被轉運走私至中國大陸的證據。Megaspeed也聲明完全遵守美國出口管制。

馬來西亞 美國

延伸閱讀

各有所長…美中AI競爭 黃仁勳：美未大幅領先中國

輝達北士科卡關 蘇煥智批中央地方政府無能...為黃仁勳抱不平

三檔ETF 規模增逾千億元

輝達北士科T17、T18用地 北市有解套盤算

相關新聞

AI泡沫疑慮擴大 日股收低

美國科技公司本週稍早宣布大型人工智慧（AI）投資案，和以色列批准與哈瑪斯的停火協議後，市場轉而關注美國政府關門後續發展及...

各有所長…美中AI競爭 黃仁勳：美未大幅領先中國

美國Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳8日在財經媒體CNBC節目Squawk Box專訪中，談到美中人工智慧（A...

英特爾發表首款18A製程晶片 年底出貨 成能否扭轉頹勢關鍵

英特爾（Intel）9日發表首款以18A製程打造的晶片「Core Ultra系列3」處理器，也是首批在新啟用亞利桑那州 ...

輝達AI晶片卡夾縫！美放行出口後 陸加強封鎖 展現科技自主決心

中國大陸加強晶片進口管制，顯示北京決心推動國內科技公司擺脫對美國產品的依賴，包括輝達（Nvidia）晶片在內。

墨西哥國會暫緩審議加徵關稅提案 延到11月再說

墨西哥總統薛恩鮑姆9日表示，墨國國會將暫緩批准對來自中國大陸和亞洲其他國家近1,500類產品加徵關稅的提案，延後到11...

AI需求爆棚 微軟狂建資料中心仍追不上 短缺恐持續至2026年

微軟正面臨資料中心嚴重短缺的問題。根據知情人士，短缺情況將延至明年上半年，時間比公司先前預期更久，顯示這家軟體巨擘難以跟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。