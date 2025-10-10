禁售的輝達AI晶片是否流向中國？紐時：美方調查新加坡商Megaspeed

紐約時報引述多位現任或前任美方官員報導，美國商務部正在調查新加坡雲端服務商Megaspeed是否協助中國大陸公司，規避美國對AI晶片的出口限制。此項調查質疑輝達（Nvidia）是否充分追蹤其AI晶片最終去向，也凸顯美國阻止技術外流的挑戰。

根據紐時，新加坡警方也在審查Megaspeed是否違反當地法規，但細節不明。

輝達執行長黃仁勳去年 6 月在台北與亞洲大客戶餐敘及酒吧聚會時，Megaspeed高管黃樂（Alice Huang）也在場。Megaspeed成立初期將黃樂列為董事總經理，她自稱是執行長，後來公司文件中刪除其職位。黃樂的資料極少，職涯多半在中國大陸，但紐時無法確認其資歷。她近期離職，去向不明。

Megaspeed成立於2023年，原為中國大陸遊戲與雲端公司7Road的海外業務分拆而成。黃樂在出現台北之後的一年內，Megaspeed很快分批購進價值約20億美元的輝達最先進晶片，並供應給馬來西亞與印尼資料中心，有可能遠端服務陸企。此舉不一定違法，但如果Megaspeed代表中國公司操作，就可能觸犯美國法規。

紐時指出，無論是黃樂還是Megaspeed母公司7Road，都與許多中國大陸富裕投資人及資料中心項目的科技公司有緊密關聯。

此外，Megaspeed的實體運作不透明，新加坡辦公室幾乎空置，而美方官員去年9月走訪其馬來西亞子公司Speedmatrix的資料中心時，部分晶片仍在箱中，因此懷疑晶片可能轉往中國，但沒有確鑿證據。

美方已將對Megaspeed的疑慮轉知新加坡、馬來西亞當局，以及輝達，而Megaspeed近期未再下新訂單。

輝達發言人表示，已審查並確認Megaspeed的總部在新加坡，且無中國股東，也未發現晶片被轉運走私至中國大陸的證據。Megaspeed也聲明完全遵守美國出口管制。