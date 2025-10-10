英特爾發表首款18A製程晶片 年底出貨 成能否扭轉頹勢關鍵

英特爾（Intel）9日發表首款以18A製程打造的晶片「Core Ultra系列3」處理器，也是首批在新啟用亞利桑那州 Fab 52晶圓廠製造的處理器，完全在美國研究、開發及生產，成為這家陷入困境晶片商能否扭轉頹勢的重大關鍵。

代碼為「Panther Lake」的Core Ultra系列3處理器，今年將大規模量產，年底前開始出貨，將有三種規格，包括配備多達4顆Xe繪圖處理器（GPU）核心的8核心 中央處理器（CPU）版本、配備多達4顆Xe GPU核心的16核心CPU版本，以及配備多達12顆Xe GPU核心的16核心CPU版本。

這款晶片也能支援高達96GB的記憶體，並提供高達每秒180兆次運算（TOPS）的能力。

英特爾指出，Core Ultra系列3晶片的多執行緒（multi-thread）效能可望比上一代根據Lunar Lake和Arrow Lake 所打造的處理器，提升高達50%，單執行緒效能提高10%，GPU效能預料提高多達50%。

除了Core Ultra系列3，英特爾也展示以18A製程打造的Xeon 6+資料中心處理器。

這個消息象徵英特爾在兩面向取得勝利，首先是終於出貨以18A製程生產的晶片，其次為在亞利桑那州生產，也有助於鞏固英特爾的美國製造承諾。

不過，英特爾仍需要證明其最新晶片在提供強大效能的同時，也能維持筆電電池的續航力。蘋果MacBook搭載自家以安謀（Arm）架構為基礎的晶片，已筆電電池效能設立標準，單次充電能使用一整個工作日，高通（Qualcomm）也為Windows個人電腦（PC）推出安謀架構晶片，同樣兼顧效能與能耗效益。

若英特爾的18A製程獲致成功，有助說服潛在客戶下單英特爾代工生產晶片。英特爾已獲得一系列重大投資，包括來自川普政府入股10%、輝達（Nvidia）投資50億美元的股票，以及軟銀注資20億美元。