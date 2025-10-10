快訊

輝達AI晶片卡夾縫！美放行出口後 陸加強封鎖 展現科技自主決心

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中國大陸加強晶片進口管制。主要港口近幾周嚴查半導體貨運，取締走私進口的輝達（Nvidia）AI晶片。示意圖。路透
中國大陸加強晶片進口管制，顯示北京決心推動國內科技公司擺脫對美國產品的依賴，包括輝達（Nvidia）晶片在內。

金融時報引述三位知情人士報導，近幾周，中國在主要港口動員海關人員，嚴查半導體貨運，最初是為確保本土企業遵照監管要求，停止採購專為大陸市場量身打造的輝達特供版AI晶片，包括H20與RTX Pro 6000D。

但檢查範圍近期擴大至所有先進半導體產品，以更有效遏制違反美國出口管制規定的高階晶片走私活動。過去，只要繳納相應關稅，中國海關極少阻攔晶片進口。今年5月至7月間，根據金融時報，大陸市場就有價值至少10億美元的輝達高階AI晶片透過走私販售。

這波取締行動凸顯北京決心讓本土科技業擺脫對美國技術的依賴，在AI競賽中追趕甚至超越美國。當局正積極集中資源扶持本土晶片業者，力求在產品性能與製造能力實現突破。

消息人士說，部分海關官員還追查企業是否曾經虛報高階晶片進口資料。美國量化交易巨擘Tower Research上周傳出，因涉嫌走私高階晶片而遭中國調查，屬於這波新管制行動的一環。

美國政府兩個月前解除輝達H20出口禁令，但不久後中國網信辦即要求字節跳動、阿里巴巴等科技公司終止所有輝達產品的訂單與測試。此次管制行動正是與網信辦協同推進。

