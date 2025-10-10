快訊

國慶大典出包！韓國瑜錯唸「賴清德講稿」皺眉喊停…背後原因曝光

車禍後急領理賠金反而吃大虧？「最佳和解時間」曝光、2建議很重要！

批韓國瑜國慶致詞「荒腔走板、貽笑國際」！ 民進黨遺憾也抗議

墨西哥國會暫緩審議加徵關稅提案 延到11月再說

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
墨西哥國會暫緩批准對近1,500類產品加徵關稅的提案，延後到11月再議。路透
墨西哥國會暫緩批准對近1,500類產品加徵關稅的提案，延後到11月再議。路透

墨西哥總統薛恩鮑姆99日表示，墨國國會將暫緩批准對來自中國大陸和亞洲其他國家近1,500類產品加徵關稅的提案，延後到11月再議，墨國將與這些國家進行談判，考慮修改提案內容。

薛恩鮑姆政府9月向聯邦眾議院提交一項計畫，計劃對未與墨西哥簽署自由貿易協定國家的近1,500類商品，課徵最高最高50%的關稅，以保護國內產業免受不公平競爭。此後，墨西哥第二大貿易夥伴中國倆批評這項提案，並警告可能採取「必要措施」捍衛其「合法權益與利益」。

執政黨國家復興運動黨的眾院導團領袖孟連恩（Ricardo Monreal）向國會議員表示，議員們必須謹慎對待這項提案，「非常認真地」審議，「我們將擱置這項提案」，「我們能到11月底再處理」。

這項加徵關稅的計畫最初是政府2026年預算案的一部分，現在國會議員現在分開討論。根據這項須獲國會批准的提案內容，墨國將對汽車零組件、玩具和家具等商品課徵10%-50%的關稅，例如輕型車的關稅稅率可能從15%-20%拉高到50%，汽車零組件稅率也會從零-35%提高至10%-50%，可能影響中國大陸、南韓及印度等出口國。

路透引述國家復興運動黨一名國會議員指出，國會不太可能批准目前形式的關稅，計畫可能鬆綁課徵關稅的力道，但還不清楚可能會有些調整，另一名議員則說，會延後批准關稅提案是因為擔心會推升通膨，並傷害墨國企業。帶若關稅計畫調整，2026年預算可能出現缺口，因為財政部預測這項提案將帶入37.6億美元的關稅收入。

知情人士也說，長期而言，墨西哥對中國大陸的關稅稅率將靠攏美國和加拿大的水準。

議員 墨西哥 稅率

延伸閱讀

關稅影響...國慶連假整周排休 彰化仍有千人減班休息

關稅效應 美進口大陸貨銳減

美國進口藥課稅 排除學名藥

大立光旺季恐提前結束 凸顯蘋果在關稅陰影下轉趨保守

相關新聞

AI需求爆棚 微軟狂建資料中心仍追不上 短缺恐持續至2026年

微軟正面臨資料中心嚴重短缺的問題。根據知情人士，短缺情況將延至明年上半年，時間比公司先前預期更久，顯示這家軟體巨擘難以跟...

美國與沙烏地阿拉伯 傳近期將敲定晶片協議

美國媒體報導，美國政府與沙烏地阿拉伯的晶片協議已取得進展，可能很快就能敲定，將允許美國晶片業者出口半導體到沙國。

美勞工統計局召回員工 計劃月底前發布9月CPI數據

美國勞工部一位知情官員透露，勞工統計局已召回員工，準備編製9月份消費者物價指數（CPI）報告。

曾席捲全球「做空美元」交易浪潮動搖 避險基金押注美元將反彈到年底

在每日交易額9.6兆美元的匯市場，做空美元一直都是今年的主流交易策略，隨著美元默默升至兩個多月來高點，這項交易正開始遭遇...

美罕見出手干預匯市 救阿根廷披索 並敲定200億美元貨幣互換框架

美國財政部於周四（9日）直接買入阿根廷披索，因川普試圖幫助其在拉美最重要的意識型態盟友、阿根廷總統米雷伊，遏制披索拋售潮...

亞洲米價跌至十年最低

亞洲稻米基準價格已跌至十年來最低水準，顯示仰賴稻米進口的國家，以稻米為主食的家庭糧食開支將可下降。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。