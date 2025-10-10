AI需求爆棚 微軟狂建資料中心仍追不上 短缺恐持續至2026年

微軟正面臨資料中心嚴重短缺的問題。根據知情人士，短缺情況將延至明年上半年，時間比公司先前預期更久，顯示這家軟體巨擘難以跟上快速增長的雲端與AI運算需求。

微軟在美國的多個資料中心區域，包括維吉尼亞州與德州，都出現伺服器或容量不足的問題，Azure雲端服務的新訂閱將受限至明年上半年。這比財務長胡德今年7月預估瓶頸將持續至年底的說法要嚴峻。

短缺的不僅是通常用於AI運算、搭載繪圖處理器的設備，連提供常規雲端服務、以中央處理器為核心的傳統資料中心，供應也緊張。

值得注意的是，合作夥伴OpenAI已是微軟傳統雲端基設的最大客戶。微軟部分內部專案甚至被要求暫停，以節省伺服器資源。

Azure是微軟最重要的成長引擎，2025財年度營收超過750億美元。業務擴張速度持續超越競爭對手亞馬遜與Google。但伺服器租賃資源短缺已成為持續的隱憂。

微軟表示，美國多數地區仍有可用容量，將在需求突增時採取「容量保護機制」，引導客戶至其他區域，以平衡整體需求。但此一替代方案可能增加系統複雜性並延遲資料傳輸。部分遭Azure容量限制的客戶因此轉投其他服務商，或僅將關鍵業務負載部署至雲端。

為緩解短缺，微軟正展開史上最大規模的資料中心建設狂潮，去年新增容量超過2吉瓦。然而，技術長史考特坦言，自ChatGPT與GPT-4推出以來，建置速度幾乎永遠追不上需求，即使最雄心勃勃的預測也經常不敷使用。

從初期規劃到資料中心伺服器上線，通常需要數年時間。熟悉流程的人士表示，從半導體晶片到變壓器等關鍵元件的交貨期都很長。

消息人士補充，對於希望在供應緊張區域增加容量的關鍵客戶，可提供例外安排。美國以外地區的情況則好得多，例如微軟在歐洲多地都可無限制受理新客戶訂閱。