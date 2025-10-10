美國與沙烏地阿拉伯 傳近期將敲定晶片協議
美國媒體報導，美國政府與沙烏地阿拉伯的晶片協議已取得進展，可能很快就能敲定，將允許美國晶片業者出口半導體到沙國。
在美國總統川普5月出訪中東，宣傳輝達（Nvidia）、超微（AMD）與沙國及阿拉伯聯合大公國達成晶片協議後，美沙兩國持續磋商雙邊晶片協議。這些向美國採購的晶片將用於資料中心訓練人工智慧（AI）模型，是川普政府要向全球輸出美國科技的核心。
美國與沙國的晶片協議目前仍有障礙，主要的問題在於美方擔心晶片有可能被中國大陸取得。輝達與阿聯的晶片協議之前也面臨這個憂慮，但最近因為阿聯確定在美國的投資計畫，川普政府批准輝達可以開始出口一些晶片給阿聯。
